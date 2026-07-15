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"Tem história e dignidade", diz presidente do PT sobre legado de Jaques Wagner para a Bahia

Edinho Silva participou de evento em Salvador ao lado de lideranças políticas

Redação
Por Redação
Edinho defendeu que o desejo e reconhecimento da população são os verdadeiros juízes da política
Edinho defendeu que o desejo e reconhecimento da população são os verdadeiros juízes da política - Foto: Eriksson Araújo

Presente na edição do Programa de Governo Participativo do bairro de Cajazeiras, em Salvador, nesta quarta, 15, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, destacou o legado do senador Jaques Wagner para a Bahia e o classificou como "motivo de orgulho nacional".

“Tem um homem na Bahia que é motivo de orgulho para todos nós no Brasil inteiro, e esse homem é Jaques Wagner. Ele tem história e a história dele é de dignidade e honestidade", disse.

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Edinho defendeu que o desejo e reconhecimento da população são os verdadeiros juízes da política. “O tempo é o senhor da razão e as urnas da Bahia vão mostrar quem está certo e quem está errado", declarou.

O evento na capital baiana contou ainda com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do ex-ministro Rui Costa, do vice-governador Geraldo Júnior e também do ministro Guilherme Boulos.

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eleições 2026 JAQUES WAGNER PT

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