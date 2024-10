Vanessa Senna é reeleita em Lençóis com ampla vantagem

Vanessa Senna foi reeleita prefeita - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Vanessa Senna (PSD) será prefeita de Lençóis por mais quatro anos. Com 100% das urnas apuradas, a gestora foi reeleita na noite deste domingo com 82,44%, um total de 5.043 votos, mais que o dobro do segundo colocado.

Marcão, do Avante, teve 17,56%, 1.074 votos. Nulos somaram 6,03%, e branco atingiu 1,82%.

Perfil da candidata

Vanessa Senna tem 34 anos, é natural de Salvador, e foi eleita a primeira vez em 2020. Ela foi reeleita pela coligação 'Lençóis no Caminho Certo', formada por PSD, FEderação Brasil da Esperança (PT,PV e PCdoB), Podemos e Solidariedade.