Vice-prefeito rompe com família Hagge e divide palanque com Jerônimo

Ato aconteceu na noite de domingo, 15 - Foto: Divulgação

A disputa pela cadeira do Executivo de Itapetinga, no centro-sul baiano, está sendo marcada por rompimento. Na noite de domingo, 15, o vice-prefeito do município, Renan Pereira (União Brasil), agora ex-aliado do prefeito Rodrigo Hagge (MDB), dividiu palanque com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O ato, que configura a ruptura política entre Pereira e Hagge, que passou a apoiar a candidata do PSD na corrida eleitoral, Cida Moura,de quem também era inimigo político. A pessedista concorre ao cargo contra Eduardo Hagge (MDB), tio do atual gestor municipal.

Leia mais

>> Prefeitura de Itapetinga gasta R$ 17 mi com empresa de gestão de Saúde

>> Prefeitura de Itapetinga é acusada de direcionar processo de licitação

>> Prefeito de Itapetinga pode ser afastado após ter Habeas Corpus negado

Uma das justificativas para Pereira 'virar as costas' ao emedebista deve-se a intenção do político do União em ter sido o nome que ocuparia a cabeça da chapa majoritária. Mas, não obteve sucesso. Com isso, ele considerou o ato como “traição”.

O mesmo movimento aconteceu com o agora candidato a vice de Cida Moura (PSD), João de Deus, que também era aliado de Hagge, mas rompeu com a família, após ter sido preterido da sucessão de Rodrigo.