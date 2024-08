Vídeo: discussão entre Boulos e Marçal durante debate termina em tapa

Ao fim do embate, eles saíram em direção aos seus respectivos lugares e continuaram no impasse - Foto: Reprodução

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) protagonizaram uma discussão durante o debate promovido pelo Estadão, Faap e Terra, nesta quarta-feira, 14, que acabou em um tapa do deputado federal na carteira de trabalho usada pelo coach.



Leia mais

>> VLT pode chegar à Igreja da Conceição da Praia, revela vice-governador

A briga iniciou em um momento em que os candidatos falavam sobre o desenvolvimento econômico da cidade. No período em que tinham tempo livre para fazer perguntas um ao outro, os a dupla trocarou uma série de acusações sobre processos judiciais.



Leia mais

>> Jerônimo pede autorização para novo empréstimo de R$ 150 milhões

“Marçal, você é um mentiroso compulsivo. É viciado em mentir. É impressionante. Você veio para o debate, as pessoas percebem, com a sua ‘plateiazinha’, para tumultar. Você é o padre Kelmon dessa eleição”, declarou Boulos, em referência ao candidato presidencial nas eleições de 2022.



Marçal reagiu e tirou uma carteira de trabalho do bolso, mostrando para o candidato do PSOL. “Eu sou o padre Kelmon, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo, enquanto tiver homem nessa cidade”, declarou.



Leia mais

>> Geraldo Jr. se diz pronto para governar Salvador: "Tenho intimidade"

Ao fim do embate, eles saíram em direção aos seus respectivos lugares e continuaram no impasse. Marçal permaneceu mostrando o objeto para Boulos, que reagiu dando dois tapas na carteira de trabalho.



Nos registros da cena, não foi possível ouvir o que os candidatos disseram um ao outro. A situação foi interrompida por uma organizadora do debate.

Confira: