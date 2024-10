Zé Ronaldo chama suposta distribuição de cestas de ataque da oposição

- Foto: Divulgação

Candidato a prefeito de Feira de Santana pela coligação “O amor sempre vence”, José Ronaldo (União Brasil), veio a público repudiar o que chamou de "ataque da oposição" a denúncia de que sua campanha estaria realizando distribuição de cestas básicas para tentar influenciar a opinião dos feirenses diante das eleições do próximo domingo, 6.



Em nota, Zé Ronaldo classificou a denúncia como "fake news" e explicou que visitava um grupo de crianças de uma escolinha de futebol, que estavam acompanhadas por seus responsáveis, na Rua Cordeirópolis, e foi recebido "em clima de festa pelos presentes", quando "alguém mal intencionado gritou que seria distribuição de cestas básicas, enquanto filmava".

Leia também:

>>> Sem show de Kannário, ambulantes mandam recado a Zé Ronaldo: "Vai tomar lapada"

>>> Zé Ronaldo vira alvo da Polícia Federal após acusação de fake news

"No vídeo da fake news utilizada em uma atitude rasteira pela oposição, em momento algum aparece qualquer imagem de flagrante de cestas básicas. As imagens revelam, entretanto, a presença de José Ronaldo sendo recebido carinhosamente pelas crianças da escolinha de futebol da mesma forma que por seus responsáveis", diz a nota.

Confira o restante da nota:

Mesmo sendo óbvio que se trata de uma notícia falsa criada com propósitos rasteiros e ultrapassados para se obter vantagens na política, o candidato da oposição Zé Neto (PT) se utiliza deste material para alimentar a fake news, criando factoides para espalhar por redes sociais e alguns veículos de comunicação, que, desatento à falta de provas, ainda assim estranhamente divulga.



O departamento jurídico da campanha do candidato a prefeito José Ronaldo vai registrar queixa na delegacia contra a fake news e ingressar com ação na justiça eleitoral. José Ronaldo repudia veementemente atitudes rasteiras e ultrapassadas de pessoas que criam e disseminam fake news e de políticos que se utilizam destes recursos para atacar seus adversários, em um claro sinal de desrespeito aos cidadãos feirenses e de desespero diante das eleições do próximo dia 6 de outubro.

Ascom/José Ronaldo.