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COMÉRCIO E SERVIÇOS

Comércio em Pauta: confira quem marcou presença em evento do A TARDE

Evento foi realizado na quarta-feira, 11, e reuniu as principais autarquias do comércio da Bahia

Sara Santos
Por
Comércio em Pauta, promovido pelo Grupo A TARDE, reuniu as principais autarquias do comércio para debater o futuro do Comércio e Serviços no estado
Comércio em Pauta, promovido pelo Grupo A TARDE, reuniu as principais autarquias do comércio para debater o futuro do Comércio e Serviços no estado - Foto: Renata Marques @highlightsfotos

Empresários e representantes das principais autarquias de comércio e serviços da Bahia se reuniram na última quarta-feira, 11, para debater o futuro do setor no estado, durante o "Comércio em Pauta", realizado pelo Grupo A TARDE.

Sob o tema "Onde as decisões se encontram", painelistas mediaram a conversa que discutiu tendências e oportunidade da categoria.

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O evento faz parte de uma série de encontros promovido pelo Grupo A TARDE que aproxima o poder público e a iniciativa privada para discutir setores estratégicos para o desenvolvimento do estado.

A iniciativa contou com o apoio da Fecomércio-BA e do Sebrae-BA, além de patrocínio da Juceb e parceria da Claro Empresas.

Confira quem esteve no Comércio em Pauta:

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  • Presidente da Juceb, Ramon Guimarães, ao lado do presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão
  • Presidente da CECAB, Vital Sarmento, ao lado do Superintendente da Fecomércio-BA, Nelson Daiha Filho
  • Comércio em Pauta
  • Da esquerda para direita: Sandro Amorim, Felipe Silva e Pablo Bezerra
  • Comércio em Pauta
  • Comércio em Pauta
  • Da esquerda para direita: Presidente da ANB, Santiago Campo; secretário de Turismo de Camaçari, Patrício de Oliveira; presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão; presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Gonçalves Fernandes; presidente da Faceb, Paulo Sérgio Cavalcanti
  • Comitiva da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb)
  • Comércio em Pauta
  • Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, ao lado do presidente da Faceb, Paulo Sergio Cavalcanti
  • Comércio em Pauta
  • Comércio em Pauta
  • Presidente do Grupo A TARDE, José de Mello Leitão, ao lado do presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Gonçalves Fernandes
  • Da esquerda para direita: Presidente da Juceb, Ramon Guimarães; Superintendente Executivo da Fecomércio-BA, Nelson Daiha Filho; Presidnete do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão; Presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Gonçalves Fernandes; Coordenadora da Câmara de Inovação e Tecnologia da Fecomércio-BA, Isabel Sartori; e o Secretário de Turismo de Camaçari, Patrício Oliveira
  • Painelistas do Comércio em Pauta
  • Presidente da Juceb, Ramon de Almeida Bagano Guimarães
  • Coordenador de Comércio e Serviços do Sebrae Bahia, painelista do evento, Edicarlos Moreira
  • Painelistas do Comércio em Pauta
  • Secretário de Turismo de Camaçari, Patrício Oliveira, ao lado de Cleide Pinheiro e Avani Duran
  • Coordenadora da Câmara de Inovação e Tecnologia da Fecomércio-BA, Isabel Sartori, em entrevista ao portal A TARDE
  • Comércio em Pauta
  • Comércio em Pauta
  • Comércio em Pauta
  • Presidente do Grupo A TARDE, João de Melo Leitão
  • Comércio em Pauta
  • Sócia da Aloha Náutica, Cecília Avena, ao lado do presidente da Faceb, Paulo Sergio Cavalcanti
  • Comérico em Pauta
  • Comércio em Pauta
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Comércio e Serviços Em pauta grupo A Tarde

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