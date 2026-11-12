Comércio em Pauta: confira quem marcou presença em evento do A TARDE

Siga o A TARDE no Google

Empresários e representantes das principais autarquias de comércio e serviços da Bahia se reuniram na última quarta-feira, 11, para debater o futuro do setor no estado, durante o "Comércio em Pauta", realizado pelo Grupo A TARDE.

Sob o tema "Onde as decisões se encontram", painelistas mediaram a conversa que discutiu tendências e oportunidade da categoria.

Tudo sobre Em Pauta em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O evento faz parte de uma série de encontros promovido pelo Grupo A TARDE que aproxima o poder público e a iniciativa privada para discutir setores estratégicos para o desenvolvimento do estado.

A iniciativa contou com o apoio da Fecomércio-BA e do Sebrae-BA, além de patrocínio da Juceb e parceria da Claro Empresas.

Confira quem esteve no Comércio em Pauta: