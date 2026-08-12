Riqueza nasce no palco

Paisagens de beleza ímpar são apenas parte dos atrativos que fazem do turismo baiano um importante segmento econômico, responsável por impulsionar o desenvolvimento de diferentes regiões. Para além disso, a originalidade do povo, junto com a sua história e o respeito à ancestralidade fazem da economia criativa um dos fortes setores que movem a economia estadual. O novo perfil de turista foca em experiências e cada real investido em cultura movimenta hotéis, comércio e serviços.

Não há números disponíveis sobre sua influência no PIB estadual, ,mas é certo que a economia criativa é fundamental para a atração de turistas. O segmento engloba de música à moda, artesanato, culinária e festas populares. Organizado em 13 zonas que somam 150 municípios, o turismo baiano vive momento de franca expansão. No 1º trimestre deste ano, arrecadou perto de R$ 1,6 bilhão em ICMS, referente às Atividades Características do Turismo (ACTs), conforme a Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA).

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Os números refletem os investimentos do Estado, municípios e do trade para divulgar a Bahia, bem como a oferta das melhores opções para o lazer dos visitantes, para que levem de volta, mais do que fotos, as lembranças das experiências.

Mais números do turismo devem ser divulgados entre 15 e 20/08, de acordo com o economista da Fecomércio BA, Guilherme Dietze. A perspectiva é de outros resultados positivos, considerando os festejos juninos. Ele destacou que a Bahia está sempre entre os 10 principais destinos do País, com destaque para Salvador e Porto Seguro. O turismo está entre as principais atividades que movem a economia baiana, ao lado da agropecuária, indústria, mineração e serviços. De acordo com a economista da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI-BA), Rosângela Conceição, a atividade, além de movimentar bilhões de reais, impulsiona o setor de serviços e gera dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos.

Ela citou que, com base no IBGE, o volume de atividades turísticas em 2025 cresceu 4,6% no País e 6,6% no estado. “É importante destacar que, nos últimos anos, a Bahia vem apresentando resultados superiores à média nacional”, enfatizou, ressaltando que os bons resultados são fruto “dos investimentos das empresas públicas e privadas em infraestrutura, ampliação das rotas de voos, atração dos grandes congressos, realização dos cruzeiros marítimos, concretização das festas populares e religiosas”.

Cadeias culturais

Turismo e e economia criativa caminham de forma integrada, pontua o secretário de Cultura de Salvador, Alexandre Reis. “Quem visita Salvador busca experiências autênticas e deseja conhecer nossa música, gastronomia, patrimônio e festas populares”, afirmou. Reis frisou que o fortalecimento de empreendedores criativos também impulsiona experiências turísticas. “A integração entre cultura, criatividade e turismo fortalece Salvador como um destino competitivo, inovador e reconhecido pela autenticidade das experiências que oferece. Salvador possui uma das maiores potências culturais do País, e entendemos que transformar essa riqueza em oportunidades econômicas significa investir no futuro da cidade”, disse, acrescentando que todo trabalho que valoriza e apoia os setores criativos também estimula novos negócios.

Para reforçar os mais diversos segmentos de setor, a capital lançou, há um ano, o Programa Salvador Criativa que se consolida como importante política pública. A ideia, segundo Reis, é impulsionar a economia criativa “como vetor de desenvolvimento econômico, geração de renda e valorização da nossa identidade cultural”.

O secretário de Cultura de Salvador, Alexandre Reis - Foto: Divulgação

Reis ressaltou que, neste período, foi implementada uma estratégia que conecta formação, empreendedorismo, inovação, mercado e internacionalização, criando oportunidades concretas para quem vive da cultura e da criatividade. “A prefeitura trata o turismo como política de desenvolvimento econômico, integrada à cultura, à inovação, ao empreendedorismo e à valorização do patrimônio histórico e cultural”, define o secretário. A implantação do Comitê de Destino Turístico Inteligente (DTI) representa um avanço na governança. Com modelo de gestão colaborativa voltado ao planejamento, inovação, sustentabilidade e transformação digital, reúne órgãos públicos, instituições parceiras, setor produtivo e academia. “Essa governança permite que as políticas públicas para o turismo sejam cada vez mais integradas, orientadas por evidências e construídas de forma participativa”, afirmou.

Para Reis, cultura e turismo não devem ser vistos apenas como atividades de lazer ou entretenimento, porque são instrumentos estratégicos de desenvolvimento. “Nosso compromisso é consolidar Salvador como referência global em economia criativa e turismo cultural, criando condições para que cada vez mais pessoas possam transformar talento, criatividade e identidade em oportunidades, negócios, emprego e renda”, frisou.

Estímulo e formação

Criado em 2014, o Escritório Bahia Criativa trabalha agora na oferta de orientação técnica, capacitação e acompanhamento de agentes culturais e empreendedores criativos, apoiando o desenvolvimento de projetos e negócios. Um dos destaques desta etapa, conforme a superintendente de Promoção Cultural da Secult-BA, Lorena Teixeira, é a Incubadora Bahia Criativa, que fortalece o acompanhamento estruturado para empreendimentos culturais, com suporte em gestão, formação, orientação técnica e networking:. “A iniciativa apoia o crescimento sustentável de negócios criativos e fortalece o ecossistema da economia da cultura”.

O Escritório Bahia Criativa atua nos 27 Territórios de Identidade do estado, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas e a ampliação do acesso aos mecanismos de fomento. Em 2025, as Oficinas para o edital ‘Transformando Energia em Cultura’, em parceria com a Neoenergia, capacitaram 80 agentes culturais e empreendedores criativos.

O Sebrae-BA também atua na formatação das cadeias produtivas culturais do turismo baiano, com atuação no diagnóstico das potencialidades até a qualificação dos empreendedores. As ações focam ainda o fortalecimento da governança, aproximação com operadores de turismo e inserção de produtos nos mercados nacional e internacional. “Nosso papel é transformar esses ativos culturais em produtos turísticos estruturados, comercializáveis e capazes de gerar renda para as comunidades”, pontuou o coordenador de Comércio e Serviços do Sebrae-BA, Edicarlos Moreira.

O coordenador de Comércio e Serviços do Sebrae-BA, Edicarlos Moreira - Foto: Divulgação

Ele destacou que o órgão atua no fortalecimento das cadeias produtivas culturais do turismo “a partir da compreensão de que o visitante não consome apenas um destino, mas um conjunto de experiências que envolvem cultura, gastronomia, artesanato, religiosidade, música, moda, economia criativa e hospitalidade”,

As iniciativas desenvolvidas no estado valorizam prioritariamente a cultura afro-brasileira e as comunidades tradicionais, que despertam o interesse dos visitantes. “Em Salvador, por exemplo, o Sebrae atua na formatação de produtos de turismo de experiência ligados aos terreiros de matriz africana”. Para Moreira, mais do que apoiar empresas individualmente, é fundamental fortalecer todo o ecossistema turístico. “Quando estruturamos uma experiência, impulsionamos uma cadeia que envolve guias de turismo, meios de hospedagem, restaurantes, artesãos, artistas, transportadores, produtores culturais e comerciantes locais”, explicou. O modelo amplia a permanência e eleva gastos dos visitantes, além de distribuir benefícios a pequenos negócios.