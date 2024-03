Bahia teve o 7º maior estoque de empregos formais do país em 2022 | A TARDE

A Bahia registrou 2.557.040 vínculos formais de emprego em 2022, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com esse número, o estado tinha o sétimo maior estoque de empregos formais do país.

De acordo com as informações da RAIS, 4,8% do estoque total de trabalhos formais do Brasil estavam na Bahia.

Na Região Nordeste, a Bahia manteve a posição de destaque e foi seguida por Pernambuco (1.784.058 vínculos), Ceará (1.651.737 vínculos), Maranhão (913.996 vínculos), Paraíba (728.139 vínculos), Rio Grande do Norte (658.943 vínculos), Alagoas (578.837 vínculos), Piauí (487.123 vínculos) e Sergipe (417.135 vínculos).



Com o mês de dezembro de 2022 como referência, a remuneração nominal média do trabalhador baiano foi de R$ 3.038,40 e correspondeu a 80,9% da remuneração nominal média do trabalhador brasileiro. Em relação ao número de estabelecimentos com vínculos, havia 214.398 estabelecimentos no estado naquele ano.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, devido ao aumento de cobertura da RAIS e, consequentemente, à ocorrência de importante quebra na série histórica da RAIS, comparações diretas dos resultados desse ano com os de anos anteriores não são recomendadas.