Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Essas profissões pagam mais de R$ 8 mil e estarão em alta no futuro

O mercado de trabalho abre oportunidades para áreas de tecnologia, dados e saúde

Carla Melo

Por Carla Melo

12/10/2025 - 10:09 h
Muitas das profissões do futuro já são realidade no presente
Muitas das profissões do futuro já são realidade no presente -

No mercado de trabalho, as pessoas estão cada vez mais buscando por estabilidade financeira e realização profissional, e seguir algumas tendências nos negócios podem ampliar ainda mais o leque de possibilidades.

No Brasil, esse cenário está mudando rápido, e quem se antecipa têm mais chances de garantir uma posição de destaque com bons salários e qualidade de vida.

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Gigante da limpeza abre vagas para estágio na Bahia
Petrobras abre dezenas de vagas para Jovem Aprendiz em Salvador
Empresa de varejo oferece 150 vagas de emprego para o fim de ano

Confira algumas profissões que estão em alta que já oferecem salários acima de R$ 8 mil:

Cientista de Dados

  • Média salarial: R$ 8.000 a R$ 20.000 (Sudeste e Sul concentram as maiores oportunidades).
  • Formação recomendada: Ciência da Computação, Engenharia, Estatística, Matemática.
  • Certificações desejáveis: Google Data Analytics, IBM Data Science, Microsoft Certified: Data Scientist.

Engenheiro Ambiental

  • Média salarial: R$ 9.000 a R$ 14.000 (com destaque para regiões Norte e Centro-Oeste).
  • Formação recomendada: Engenharia Ambiental, Engenharia Civil com foco em sustentabilidade.
  • Certificações desejáveis: ISO 14001, Auditor Ambiental, cursos em ESG.

Desenvolvedor de Software

  • Média salarial: R$ 8.000 a R$ 18.000 (Sudeste lidera, mas o trabalho remoto amplia possibilidades).
  • Formação recomendada: Engenharia da Computação, Sistemas de Informação.
  • Certificações desejáveis: AWS Developer, Microsoft Azure, cursos em Java, Python, React.

Analista de Cibersegurança

  • Média salarial: R$ 9.000 a R$ 16.000 (maior demanda em grandes centros e no setor financeiro).
  • Formação recomendada: Tecnologia da Informação, Ciência da Computação.
  • Certificações desejáveis: CompTIA Security+, CISSP, CEH (Certified Ethical Hacker).

Médico Especialista

  • Média salarial: R$ 12.000 a R$ 30.000 (varia conforme especialidade e região).
  • Formação recomendada: Medicina com residência médica.
  • Certificações desejáveis: Título de especialista pela AMB, atualização via associações médicas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carreira profissões salário tendências

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Muitas das profissões do futuro já são realidade no presente
Play

Programa Acredita busca facilitar empreendedorismo no país

Muitas das profissões do futuro já são realidade no presente
Play

Empreendedoras negras revelam novos olhares sobre a beleza feminina

Muitas das profissões do futuro já são realidade no presente
Play

Feira reúne pequenos negócios das cadeias produtivas do estado

Muitas das profissões do futuro já são realidade no presente
Play

“Teremos um período de incerteza na aplicação das novas regras”, diz juiz

x