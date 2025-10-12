Essas profissões pagam mais de R$ 8 mil e estarão em alta no futuro

Muitas das profissões do futuro já são realidade no presente - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No mercado de trabalho, as pessoas estão cada vez mais buscando por estabilidade financeira e realização profissional, e seguir algumas tendências nos negócios podem ampliar ainda mais o leque de possibilidades.

No Brasil, esse cenário está mudando rápido, e quem se antecipa têm mais chances de garantir uma posição de destaque com bons salários e qualidade de vida.

Confira algumas profissões que estão em alta que já oferecem salários acima de R$ 8 mil:

Cientista de Dados

Média salarial: R$ 8.000 a R$ 20.000 (Sudeste e Sul concentram as maiores oportunidades).

Formação recomendada: Ciência da Computação, Engenharia, Estatística, Matemática.

Certificações desejáveis: Google Data Analytics, IBM Data Science, Microsoft Certified: Data Scientist.

Engenheiro Ambiental

Média salarial: R$ 9.000 a R$ 14.000 (com destaque para regiões Norte e Centro-Oeste).

Formação recomendada: Engenharia Ambiental, Engenharia Civil com foco em sustentabilidade.

Certificações desejáveis: ISO 14001, Auditor Ambiental, cursos em ESG.

Desenvolvedor de Software

Média salarial: R$ 8.000 a R$ 18.000 (Sudeste lidera, mas o trabalho remoto amplia possibilidades).

Formação recomendada: Engenharia da Computação, Sistemas de Informação.

Certificações desejáveis: AWS Developer, Microsoft Azure, cursos em Java, Python, React.

Analista de Cibersegurança

Média salarial: R$ 9.000 a R$ 16.000 (maior demanda em grandes centros e no setor financeiro).

Formação recomendada: Tecnologia da Informação, Ciência da Computação.

Certificações desejáveis: CompTIA Security+, CISSP, CEH (Certified Ethical Hacker).

Médico Especialista