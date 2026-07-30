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EMPREGOS & NEGÓCIOS

Feirão de emprego acontece na Estação da Lapa; saiba como participar

Evento gratuito será na próxima terça, 4, e reúne vagas, capacitação e apoio ao empreendedorismo

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Divulgação/Magnific

A Estação da Lapa, em Salvador, vai receber o Feirão de Empregabilidade e Primeira Empresa na próxima terça-feira, 4, das 8h às 17h. O evento gratuito reúne vagas de trabalho, capacitação e apoio ao empreendedorismo, com oportunidades para quem busca emprego, recolocação profissional ou deseja abrir o próprio negócio.

Com uma programação voltada à conexão entre candidatos e empresas, o encontro visa dinamizar o mercado local, oferecendo de captação de currículos até orientações práticas para quem deseja abrir o próprio negócio.

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Além do encaminhamento para processos seletivos e cadastro de currículos em parcerias com empresas locais, o feirão dará atenção especial ao ecossistema de empreendedorismo. O evento também oferecerá orientações para novos empreendedores que buscam formalizar suas ideias e dar os primeiros passos no mundo dos negócios.

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Como participar?

A entrada e a inscrição são gratuitas, no entanto, estão sujetas a cadastro prévio através deste link.

A initicativa tem como público-alvo:

  • Pessoas em busca da primeira oportunidade profissional;
  • Jovens em busca de estágio ou programa de aprendizagem;
  • Profissionais em recolocação no mercado de trabalho;
  • Pessoas em transição de carreira;
  • Pessoas com deficiência (PCDs);
  • Mulheres chefes de família;
  • Pessoas em situação de vulnerabilidade social;
  • Profissionais que desejam ampliar sua rede de contatos e suas oportunidades de crescimento;
  • Pessoas querem abrir sua primeira empresa.

Confira a programação

  • 8h às 9h – Credenciamento
  • 9h – Abertura oficial
  • 10h30 às 12h30 – Arena de Captação de Vagas com empresas parceiras
  • 13h30 às 17h – Ciclo de oficinas e palestras:

-Oficina SIMM Prepara

- Inteligência Emocional no Trabalho

- Ser um MEI como Alternativa no Mercado de Trabalho

- Como se Destacar em Processos Seletivos

- Guia do Profissional em Ação

  • 17h – Encerramento cultural
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Tags

capacitação empreendedorismo emprego oportunidades Salvador

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