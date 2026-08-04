Feirão gratuito de emprego acontece na Estação da Lapa nesta terça

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Feirão de Empregabilidade e Primeira Empresa acontece na Estação da Lapa, em Salvador, nesta terça-feira, 4, até 17h. O evento gratuito reúne vagas de trabalho, capacitação e apoio ao empreendedorismo, com oportunidades para quem busca emprego, recolocação profissional ou deseja abrir o próprio negócio.

Com uma programação voltada à conexão entre candidatos e empresas, o encontro visa dinamizar o mercado local, oferecendo de captação de currículos até orientações práticas para quem deseja abrir o próprio negócio.

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além do encaminhamento para processos seletivos e cadastro de currículos em parcerias com empresas locais, o feirão dará atenção especial ao ecossistema de empreendedorismo. O evento também oferecerá orientações para novos empreendedores que buscam formalizar suas ideias e dar os primeiros passos no mundo dos negócios.

Como participar?

A entrada e a inscrição são gratuitas, no entanto, estão sujetas a cadastro prévio através deste link.

A initicativa tem como público-alvo:

Pessoas em busca da primeira oportunidade profissional;

Jovens em busca de estágio ou programa de aprendizagem;

Profissionais em recolocação no mercado de trabalho;

Pessoas em transição de carreira;

Pessoas com deficiência (PCDs);

Mulheres chefes de família;

Pessoas em situação de vulnerabilidade social;

Profissionais que desejam ampliar sua rede de contatos e suas oportunidades de crescimento;

Pessoas querem abrir sua primeira empresa.

Confira a programação

8h às 9h – Credenciamento

9h – Abertura oficial

10h30 às 12h30 – Arena de Captação de Vagas com empresas parceiras

13h30 às 17h – Ciclo de oficinas e palestras:

-Oficina SIMM Prepara

- Inteligência Emocional no Trabalho

- Ser um MEI como Alternativa no Mercado de Trabalho

- Como se Destacar em Processos Seletivos

- Guia do Profissional em Ação