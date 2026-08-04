EMPREGOS & NEGÓCIOS
Feirão gratuito de emprego acontece na Estação da Lapa nesta terça
Evento reúne vagas de trabalho, capacitação e apoio ao empreendedorismo
O Feirão de Empregabilidade e Primeira Empresa acontece na Estação da Lapa, em Salvador, nesta terça-feira, 4, até 17h. O evento gratuito reúne vagas de trabalho, capacitação e apoio ao empreendedorismo, com oportunidades para quem busca emprego, recolocação profissional ou deseja abrir o próprio negócio.
Com uma programação voltada à conexão entre candidatos e empresas, o encontro visa dinamizar o mercado local, oferecendo de captação de currículos até orientações práticas para quem deseja abrir o próprio negócio.
Além do encaminhamento para processos seletivos e cadastro de currículos em parcerias com empresas locais, o feirão dará atenção especial ao ecossistema de empreendedorismo. O evento também oferecerá orientações para novos empreendedores que buscam formalizar suas ideias e dar os primeiros passos no mundo dos negócios.
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Como participar?
A entrada e a inscrição são gratuitas, no entanto, estão sujetas a cadastro prévio através deste link.
A initicativa tem como público-alvo:
- Pessoas em busca da primeira oportunidade profissional;
- Jovens em busca de estágio ou programa de aprendizagem;
- Profissionais em recolocação no mercado de trabalho;
- Pessoas em transição de carreira;
- Pessoas com deficiência (PCDs);
- Mulheres chefes de família;
- Pessoas em situação de vulnerabilidade social;
- Profissionais que desejam ampliar sua rede de contatos e suas oportunidades de crescimento;
- Pessoas querem abrir sua primeira empresa.
Confira a programação
- 8h às 9h – Credenciamento
- 9h – Abertura oficial
- 10h30 às 12h30 – Arena de Captação de Vagas com empresas parceiras
- 13h30 às 17h – Ciclo de oficinas e palestras:
-Oficina SIMM Prepara
- Inteligência Emocional no Trabalho
- Ser um MEI como Alternativa no Mercado de Trabalho
- Como se Destacar em Processos Seletivos
- Guia do Profissional em Ação
- 17h – Encerramento cultural