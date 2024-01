Gestão e suporte são a chave para empreendedor poder tirar férias | A TARDE

Enquanto a chegada do verão é sinônimo de férias para muita gente, quando se trata de microempreendedores, a história é outra. Durante o período de alta estação, o incremento nas vendas e a oportunidade de ganhos maiores faz com que muitos autônomos não consigam ou nem cogitem tirar alguns dias de recesso.



Com planejamento e ajuda de outras pessoas, no entanto, é possível conciliar o negócio e conseguir tirar períodos curtos de descanso.

Para a microempreendedora individual Ingrid Nascimento, proprietária da loja de biscoitos recheados Ingrid Cookies, sair de férias é sinônimo de aguardar o período de baixa das vendas. Com a chegada do mês de dezembro e das festas de final de ano, ela aproveita para vender bastante e, depois, tirar os merecidos dias de descanso em janeiro.



No ramo há cinco anos, no entanto, ela conta que nem sempre foi assim. No início, Ingrid não conseguia parar. “Hoje em dia, tiro alguns dias para descansar, mas, ainda assim, fico online para responder clientes no WhatsApp. Me planejo antecipadamente, verifico estoque, insumos, confiro quantidades e validades, depois, a contabilidade e as encomendas para não deixar nada para cima da hora, e conseguir tirar férias com tranquilidade”, explica ela.



Quem também não abre mão de uns dias de descanso é Eugênia Oliveira, empreendedora há dez anos na área de confecção, e dona da Negga Chic Modas. Assim como Ingrid, em seus primeiros cinco anos como lojista, Eugênia não conseguia tirar férias, haja vista que o negócio funcionava dentro da própria casa, e não podia contar com ajudantes.



Hoje, com uma equipe de funcionários, ela já tem liberdade para se ausentar do empreendimento por breves períodos. “Na maioria das vezes, o empreendedor acredita que ninguém fará o trabalho tão bem quanto ele, mas é nessa hora que é preciso ter um olhar de empresário, e aprender a delegar, ensinar as pessoas, para que elas executem o trabalho tão bem quanto você. Entendi que a empresa precisaria funcionar também na minha ausência”, destaca Eugênia, que também é mentora de lojistas, e ensina sobre planejamento e como tirar períodos de férias.

Luana Bittencourt, dona da loja Luah moda feminina | Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Luana Bittencourt, proprietária da loja de roupas Luah, planeja para cada semestre um tempo para recesso, e conseguir descansar e viajar, uma de suas grandes paixões. Ainda assim, afirma que não consegue se “desconectar 100%” das atividades. “Empreender é isso, é estar ligada a tendências, novos sinais e insights que surgem onde quer que estejamos para trazer algo de novo”, diz.



Para conseguir se ausentar por alguns dias, Luana diz que opta por tirar os dias de descanso em períodos de baixo movimento na loja. Além disso, a empreendedora organiza todas as pendências do negócio e prepara com antecedência a sua colaboradora.



Navegar é preciso



Anderson dos Santos Teixeira, Analista da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae Bahia, destaca, na contramão do que muitas vezes é difundido para empreendedores, a importância de se planejar para conseguir ter dias de descanso.



“Tão importante como são para os colaboradores, as férias também são importantes para as lideranças dos pequenos negócios. Depois de um longo período intenso, dedicado aos negócios, muita vezes com noites sem dormir e de dias inteiros atendendo clientes, principalmente no fim do ano, é necessário que os empreendedores descansem para retomar o seu negócio renovado e com novas motivações”, fala Teixeira.



Para conseguir se ausentar da atividade empreendedora por curtos períodos de tempo, o especialista orienta que donos de pequenos negócios deleguem funções e contratem funcionários temporários para dar suporte. No caso do MEI, que trabalha sozinho, pedir a ajuda de amigos e familiares pode ser uma alternativa para conseguir alguns dias de descanso. Teixeira também aconselha que os empresários tenham sempre um “plano B” para o caso de imprevistos.



Estudar quais são os períodos de menor fluxo no negócio é indispensável para conseguir um recesso. Segundo Teixeira, o período ideal para empreendedores saírem de férias depende de algumas variáveis, como o ramo do negócio, atividade desenvolvida e, principalmente, se haverá pessoal para dar suporte às atividades no período de férias.



“Na Bahia, negócios ligados a serviços (como bar e restaurante, hotelaria e hospedagem, audiovisual, evento), no período do verão recebem grande demanda de clientes, principalmente de turistas. Nesses casos específicos, o período do verão, normalmente, não é o mais indicado para férias dos empreendedores”, afirma o analista do Sebrae.



*Sob a supervisão do editor interino Fábio Bittencourt