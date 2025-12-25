Menu
EMPREGOS & NEGÓCIOS
PROCESSO SELETIVO

Gigante da mineração anuncia seleção com mais de 140 vagas

Parte das oportunidades são com experiência prévia e também no início da carreira

Carla Melo

Por Carla Melo

25/12/2025 - 16:57 h
Vale oferece 145 vagas
Vale oferece 145 vagas -

A mineradora Vale vai abrir um novo processo seletivo com 145 vagas de emprego, distribuídas em diferentes estados do país. Parte das vagas exige experiência prévia no setor industrial e qualificações específicas, mas outras captam profissionais no início da carreira.

Os cargos são destinados para as áreas de engenharia, manutenção, segurança operacional, saúde ocupacional, gestão e administração corporativa, como técnicos mecânicos e elétricos, analistas administrativos, supervisores de área, inspetores de manutenção, entre outros.

As inscrições devem ser feitas pelo portal oficial de carreiras da Vale. Na plataforma, é possível consultar todas as oportunidades disponíveis, além de filtrar por área de atuação, localidade e nível de formação. Também é possível acompanhar as etapas do processo seletivo.

Leia Também:

Salário de R$ 16 mil e menos horas de trabalho: conheça novo destino dos brasileiros
FENAJ debate precarização, regulação da IA e empossa nova diretoria
Gigante industrial escolhe a Bahia e promete impacto na economia local

Os aprovados terão acesso a benefícios, como vale-alimentação, vale-refeição, transporte fretado ou vale-transporte, auxílio-creche e programas de apoio à saúde física e emocional.

Além disso, também terão acesso à participação dos lucros e resultados (PLR), previdência privada, assistência médica e odontológica, plano farmacêutico e seguro de vida.

x