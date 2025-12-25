PROCESSO SELETIVO
Gigante da mineração anuncia seleção com mais de 140 vagas
Parte das oportunidades são com experiência prévia e também no início da carreira
Por Carla Melo
A mineradora Vale vai abrir um novo processo seletivo com 145 vagas de emprego, distribuídas em diferentes estados do país. Parte das vagas exige experiência prévia no setor industrial e qualificações específicas, mas outras captam profissionais no início da carreira.
Os cargos são destinados para as áreas de engenharia, manutenção, segurança operacional, saúde ocupacional, gestão e administração corporativa, como técnicos mecânicos e elétricos, analistas administrativos, supervisores de área, inspetores de manutenção, entre outros.
As inscrições devem ser feitas pelo portal oficial de carreiras da Vale. Na plataforma, é possível consultar todas as oportunidades disponíveis, além de filtrar por área de atuação, localidade e nível de formação. Também é possível acompanhar as etapas do processo seletivo.
Os aprovados terão acesso a benefícios, como vale-alimentação, vale-refeição, transporte fretado ou vale-transporte, auxílio-creche e programas de apoio à saúde física e emocional.
Além disso, também terão acesso à participação dos lucros e resultados (PLR), previdência privada, assistência médica e odontológica, plano farmacêutico e seguro de vida.
