Mulheres são maioria dos candidatos no Enem dos Concursos | A TARDE

As inscrições para o Concurso Nacional Unificado (CNU) finalizaram, e conta com 2,1 milhões de cadastros confirmados. A maioria dos candidatos (56%) são mulheres, segundo dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, divulgados nesta sexta-feira, 23.

"A proporção de mulheres é maior do que a de homens e hoje, no setor público, é quase o inverso disso. É interessante essa inscrição para fechar um pouco o 'gap'", disse a ministra Esther Dweck, em entrevista coletiva em Brasília sobre o perfil dos inscritos no CNU.

O 'Enem dos Concursos', como é conhecido o certame do governo federal, registrou também 600 mil isentos. Quanto aos pagantes, o governo arrecadou R$ 126 milhões de 1,5 milhão de candidatos. A maioria das inscrições pagas foi voltada para os blocos que exigem nível superior, com 1,113 milhão de candidatos.

Quanto à questão racial, 420,7 mil dos candidatos (20% do total) inscreveram-se sob cotas para negros e 10,4 mil (0,4%,), para indígenas. Cerca de 45 mil pessoas com deficiência (2%) também se candidataram em ações afirmativas.

Mais de 50% dos inscritos têm renda de até três salários mínimos. A maior fatia (20,5%) é de quem recebe entre R$ 2.800 e R$ 4.200. Candidatos com faixa de renda de R$ 1.400 a R$ 2.800 e de R$ 4.200 a R$ 7.000 representam, cada um, 20,3% do total. Pessoas com salário acima de R$ 14 mil são minoria, 6,3%.

Salvador é o quarto estado com maiores números de candidatos, com 68 mil. Quem lidera o ranking é Brasília com 220 mil inscritos confirmados. Logo depois está o Rio de Janeiro (127 mil) e São Paulo (88 mil).