Profissionais produzem conteúdos digitais para conquistar clientes | A TARDE

Com o início de um novo ano, é comum que profissionais se utilizem das redes sociais e da internet em geral para promover os seus trabalhos e atrair clientes. A prática tem se consolidado entre os iniciantes e aqueles já estabelecidos, como dentistas, psicólogos, médicos, arquitetos e até professores, que têm apostado na máxima do “quem não é visto, não é lembrado” para chamar a atenção do público.



Dicas para um sorriso brilhante, curiosidades sobre clareamento dental e informações sobre procedimentos como botox preventivo e gengivoplastia são exemplos de posts que podem ser encontrados no Instagram da dentista Marley Caroline (@dramarleyalcantara), que investe na produção de conteúdo para as redes sociais desde 2021. No ano passado, em meio à especialização em harmonização orofacial, Marley potencializou a sua dedicação às mídias digitais e até contratou uma creator (criadora) para auxiliá-la.



“Sou apaixonada pela odontologia e sei o quanto ela pode transformar a vida de alguém, então, minha ideia inicial era fazer com que meus seguidores entendessem esse potencial da odontologia. Com o tempo, entendi que compartilhar o meu conhecimento é compartilhar saúde e que, no mundo atual, é preciso estar nas redes sociais para ser mais conhecido”, destaca a dentista.



Desde que passou a ser mais assídua nas redes, Marley notou o crescimento no seu engajamento e número de seguidores, que já passa dos mil. “Muitos pacientes já me procuraram por conta dessa exposição nas redes sociais. Mesmo antes de investir num marketing profissional, essa procura já existia, mas depois de contratar a creator, aumentou ainda mais”, conta.



Para a médica Larissa Carvalho (@dralarissacarvalhoo), a produção de conteúdo foi um processo de transição à medida em que existiu um amadurecimento enquanto profissional da medicina integrativa. Larissa compartilha com seus mais de 8 mil seguidores informações sobre emagrecimento com saúde, prevenção de doenças e modulação hormonal.



Apesar de entender a internet enquanto uma ferramenta importante para captação de pacientes, a médica pontua que este não é o seu principal intuito. “É muito mais uma proposta de levar o conhecimento. A área em que atuo tem um certo preconceito e o significado é, por vezes, deturpado. Eu vejo como uma fase nova, um novo conhecimento científico, então, gosto de passar o conteúdo de forma leve, com outro olhar. Por exemplo, não adianta entregar para o paciente uma perda de peso se eu não educá-lo sobre o que é a perda de peso e como sustentá-la, como o corpo dele vai funcionar”.



A psicóloga Beatriz Trindade iniciou a produção de conteúdo há um ano com um objetivo principal: democratizar o acesso à comunicação científica em uma linguagem mais simples. A mestranda e pós-graduanda em neuropsicologia acumula quase 5 mil seguidores no Instagram e publica informações sobre temas diversos, como autoestima, sono e desenvolvimento do cérebro.



“Vejo muitas pessoas falando coisas sem fundamento, sem teorias baseadas cientificamente, principalmente na psicologia. Acredito que as pessoas que produzem conteúdo tem uma responsabilidade neste sentido, de passar informações o mais adequadas possíveis”, pontua a psicóloga.



De fato, em meio ao oceano de informações que existem na internet, ter um perfil com conteúdo de qualidade, pensado, articulado e planejado faz toda a diferença, garante o professor de marketing e gestão na Unijorge Heitor Marback. Ainda de acordo com o especialista, foi-se o tempo da supervalorização das métricas e importa mais ter um público real e que interage do que um grande número de seguidores comprados, por exemplo.



E para fazer um bom uso das redes sociais, é imprescindível que os profissionais se atentem ao planejamento. “Sem planejamento, rede social é perda de tempo. Claro que deve existir flexibilidade para improvisos, espontaneidade, naturalidade. É preciso lembrar que redes sociais são apenas mais uma forma de relacionamento, não tem porque engessar seu perfil. Mas é importante planejar. Temos ferramentas eficientes de planejamento de conteúdo, que ajudam muito a otimizar a presença digital”, afirma Heitor.



Apesar da onda de profissionais que produzem conteúdos nas redes, nem todo mundo é adepto à exposição. Para Heitor, a resistência de algumas pessoas em ter uma presença digital é, normalmente, devido à falta de habilidade com as tecnologias e ao apego à forma de se fazer negócios antigamente. O especialista, porém, ressalta a importância de aparecer nas redes, já que são porta de entrada para principal para muitos negócios.

Pessoal e profissional

Para muita gente, começar a produção de conteúdo profissional significa priorizar menos as publicações pessoais, como fotos e outros tipos de posts. Marley Caroline até tentou separar o perfil pessoal do profissional, mas não conseguiu conciliar e optou por dar mais atenção às suas publicações de trabalho. Devido a isso, sentiu necessidade de repaginar o seu Instagram.

“Excluí algumas fotos antigas do meu feed, porque não condizem com a imagem que eu gostaria de passar e atualmente tenho o cuidado de não postar coisas muito íntimas, já que não é esse o foco do perfil e não são só meus amigos que me acompanham agora”, conta a dentista.



O mesmo aconteceu a Beatriz, que destaca, inclusive, o crescimento da sua marca pessoal. “Desde que comecei a produzir os conteúdos, as pessoas passaram a me enxergar de forma mais profissional. Continuo postando coisas que gosto, mas dou menos importância a fotos que não agregam ao meu profissional”, afirma.



De acordo com Alexandre Ferreira, diretor de marketing da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH- Bahia), a preocupação com a imagem deve ser levada em consideração após se estabelecer um posicionamento profissional. “Em uma era de escândalos e fake news, é extremamente importante que o profissional saiba utilizar sua rede social sem que seu comportamento ‘fora do momento da atividade profissional’ comprometa sua imagem corporativa”, declara.

