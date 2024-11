Simm oferece mais de 60 vagas de primeiro emprego e jovem aprendiz

Atendimento é realizado de forma hibrida, portanto, presencial e remotamente. Por WhatsApp, a escolha é feita no agendameto - Foto: Divulgação

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece nesta quarta-feira, 30, mais de 60 vagas de emprego, em Salvador. Dentre as categorias, os grandes destaques do dia são as vagas disponibilizadas para Jovem Aprendiz e Primeiro Emprego.

Para se candidatar em uma das oportunidades é necessário realizar o agendamento pela internet, no site Salvador Digital.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencial e remotamente, pelo WhatsApp, a escolha é feita no momento do agendamento.

Leia também:

>> O voo alto do turismo baiano

>> Bahia comemora desempenho do turismo e projeta crescimento em 2025

Confira vagas de emprego para esta quarta:

Fonoaudiólogo

Requisitos: Ensino superior completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área hospitalar, desejável vivência no setor pediátrico.

Salário: 3.351,11 + benefícios

Vagas: 1

Montador de Móveis

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.857,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de Perecíveis (açougue/salgados)

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário: 1.592,00 + benefícios

Vagas: 2

Cartazista

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.635,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar Administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, informática intermediária, ter trabalhado na área hospitalar.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar Administrativo (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter conhecimento em Pacote Office e conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária de 18 a 22 anos.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Promotor de Vendas

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, habilidade com redes sociais, conhecimento de informática e disponibilidade total de horário.

Salário: 1.800,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Depósito

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com depósito de gênero alimentício.

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Ajudante de Carga e Descarga (vaga para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 3

Motorista de Caminhão

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter CNH D.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de Logística (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter conhecimento em Pacote Office e conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária de 18 a 22 anos.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar Administrativo (vaga de estágio exclusiva do PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando 1º ou 2º ano pela manhã), sem experiência, ter conhecimento em informática e disponibilidade para estagiar à tarde.

Bolsa: 500,00 + transporte

Vagas: 1

Auxiliar de Limpeza Pesada

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Expedição

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento com Pacote Office.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Separador de Mercadoria em Câmara Fria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter experiência com câmara fria.

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 5

Encarregado de Limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, informática intermediária, desejável ter experiência na área hospitalar.

Salário: 1.963,81 + benefícios

Vagas: 3

Faturista

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento intermediário em Excel.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Limpeza Pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar no bairro do Uruguai.

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Gerente de Restaurante

Requisitos: Ensino superior completo, desejável em Administração, gastronomia ou áreas afins, 6 meses de experiência.

Salário: 1.800,00 + benefícios

Vagas: 4

Auxiliar de Retificador (cabeçotes de veículos)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana.

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Técnico em Edificações

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter curso na área.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Doceiro (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de Restaurante (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Manicure

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário: a combinar

Vagas: 20