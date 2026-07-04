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HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS

OPORTUNIDADE

Simm oferece mais de mil vagas em Salvador nesta segunda-feira, 06

Prefeitura libera 1.120 vagas de emprego e estágio; saiba como garantir sua vaga

Jair Mendonça Jr
Por
As vagas são para diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação
As vagas são para diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação - Foto: Divulgação

A prefeitura de Salvador, por meio do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), anuncia a abertura de 1.120 novas oportunidades de emprego e estágio para este início de semana. O contingente de vagas visa fortalecer a empregabilidade na capital baiana, contemplando diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Oportunidades disponíveis

O banco de vagas do SIMM para esta segunda-feira, 6, é marcado pela diversidade, abrangendo setores estratégicos da economia local.

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Auxiliar de limpeza pesada

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade para trabalhar manhã/tarde/noite/madrugada em São Cristóvão.

Salário: R$ 1.621,23 + benefícios

Vagas: 6

Auxiliar de produção

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade para pegar peso e para trabalhar noite/madrugada em São Cristóvão.

Salário: R$ 1.621,23 + benefícios

Vagas: 5

Operador de logística

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade para pegar peso e para trabalhar tarde/noite/madrugada em São Cristóvão.

Salário: R$ 1.717,49 + benefícios

Vagas: 5

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática, disponibilidade para trabalhar presencial ou home office (ter computador e internet compatível).

Salário: R$ 1.621,00 + benefícios

Vagas: 700

Auxiliar de manutenção predial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar finais de semana e feriados, ter carteira de reservista ou comprovante da dispensa.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Cuidador de idosos (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Desejável curso de Técnico em Enfermagem. Imprescindível possuir curso de Cuidador de Idosos.

Salário: R$ 1.629,62 + benefícios

Vagas: 4

Repositor de mercadorias

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar no bairro de Cajazeiras.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Atendente de balcão de lanchonete

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, desejável ter trabalhado em serviços de alimentação.

Salário: R$ 1.621,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de produção

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na produção de produtos alimentícios e ter carteira de reservista ou comprovante da dispensa.

Salário: R$ 1.800,00 + benefícios

Vagas: 1

Técnico em eletrotécnica

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, curso na área.

Salário: R$ 2.063,05 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou carta de dispensa.

Salário: R$ 1.661,60 + benefícios

Vagas: 2

Líder de cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou carta de dispensa.

Salário: R$ 1.827,76 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (jovem aprendiz)

Ensino médio incompleto (cursando a partir do 2º ano no turno da noite), sem experiência, imprescindível ter conhecimento no Pacote Office e, conforme a Lei da Aprendizagem, idade entre 18 e 23 anos.

Bolsa: R$ 810,70 + transporte

Vagas: 3

Atendente de balcão de padaria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar manhã/tarde/noite.

Salário: R$ 1.621,00 + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de estoque

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento no Pacote Office e carteira de reservista ou atestado de dispensa.

Salário: R$ 1.700,00 + benefícios

Vagas: 3

Recepcionista de clínica

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com o sistema Smart e possuir carteira de reservista ou certificado de dispensa.

Salário: R$ 1.700,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de almoxarifado

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento no Pacote Office e carteira de reservista ou certificado de dispensa.

Salário: R$ 1.700,00 + benefícios

Vagas: 1

Vendedor interno

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com vendas de peças, habilidade em negociação, conhecimento no Pacote Office e carteira de reservista ou atestado de dispensa.

Salário: R$ 1.700,00 + benefícios

Vagas: 3

Atendente de farmácia

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para trabalhar no turno da tarde/noite.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Motorista de caminhão

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH D, carteira de reservista ou certificado de dispensa e disponibilidade para viajar e trabalhar à noite.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Atendente de telemarketing

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e escrita, conhecimento de informática e disponibilidade de horário. Vaga para Salvador e Lauro de Freitas.

Salário: R$ 1.621,00 + benefícios

Vagas: 60

Ajudante de motorista

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência em casa de materiais de construção ou com carga e descarga, carteira de reservista ou certificado de dispensa.

Salário: R$ 1.820,00 + benefícios

Vagas: 4

Ajudante prático

Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Balanceiro em setor de transporte

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível carteira de reservista ou carta de dispensa, conhecimento no sistema WMS e disponibilidade para trabalhar tarde/noite.

Salário: R$ 2.100,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de empilhadeira de grande porte

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH B, carteira de reservista ou carta de dispensa, curso na área, experiência com empilhadeira Reach Stacker e disponibilidade para trabalhar tarde/noite.

Salário: R$ 2.958,00 + benefícios

Vagas: 1

Motorista carreteiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH E, curso MOPP, experiência com transporte de cargas secas (SL) e contêineres, carteira de reservista ou carta de dispensa.

Salário: R$ 3.084,00 + benefícios

Vagas: 1

Assistente de logística de transporte

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade para trabalhar tarde/noite.

Salário: R$ 2.238,00 + benefícios

Vagas: 1

Fiscal de prevenção e perdas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja (tarde/noite). Vaga zoneada para Tancredo Neves e bairros próximos.

Salário: R$ 1.872,85 + benefícios

Vagas: 2

Vendedor orçamentista (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável experiência com farmácia de manipulação.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática básica.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 180

Social Media (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com redes sociais e desejável afinidade com maquiagem.

Salário: R$ 1.700,00 + benefícios

Vagas: 1

Atendente de farmácia (vaga exclusiva para PRIMEIRO EMPREGO)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível carteira limpa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10

Ajudante de farmácia (vaga exclusiva para JOVEM APRENDIZ)

Ensino médio completo, sem experiência, conforme a Lei da Aprendizagem, idade entre 18 e 23 anos e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 16

Fiscal de loja (vaga exclusiva para PRIMEIRO EMPREGO)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível carteira de reservista ou comprovante da dispensa, carteira limpa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Fiscal de loja

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível carteira de reservista ou comprovante da dispensa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Atendente de lanchonete

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, carteira de reservista ou comprovante da dispensa.

Salário: R$ 1.621,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, carteira de reservista ou comprovante da dispensa.

Salário: R$ 1.621,00 + benefícios

Vagas: 2

Vendedor externo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas.

Salário: Comissão de 95%

Vagas: 10

Operador de telemarketing receptivo

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para realizar apenas o treinamento online e disponibilidade de horário (manhã/tarde/noite).

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 70

Como garantir sua vaga

Para concorrer a uma das 1.120 vagas, o candidato deve seguir o fluxo de agendamento obrigatório instituído pelo órgão:

  • Acesse o portal: entre no site oficial Salvador Digital.
  • Agendamento online: selecione a opção de atendimento do SIMM para garantir seu horário.
  • Atenção aos requisitos: cada vaga possui exigências específicas, como experiência prévia registrada em carteira, cursos de qualificação ou escolaridade mínima. Verifique atentamente o perfil da vaga escolhida antes de agendar.
  • Acessibilidade: candidatos com deficiência visual contam com canal exclusivo de agendamento pelo telefone (71) 3202-2005.

Dicas para se destacar na entrevista

Para otimizar suas chances de contratação, lembre-se de preparar seu currículo com as experiências mais recentes e relevantes para a vaga desejada.

Caso seja sua primeira experiência profissional, destaque cursos complementares, habilidades técnicas (como pacote Office ou operação de máquinas) e atividades voluntárias que demonstrem responsabilidade e proatividade.

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