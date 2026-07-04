OPORTUNIDADE
Simm oferece mais de mil vagas em Salvador nesta segunda-feira, 06
Prefeitura libera 1.120 vagas de emprego e estágio; saiba como garantir sua vaga
A prefeitura de Salvador, por meio do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), anuncia a abertura de 1.120 novas oportunidades de emprego e estágio para este início de semana. O contingente de vagas visa fortalecer a empregabilidade na capital baiana, contemplando diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.
Oportunidades disponíveis
O banco de vagas do SIMM para esta segunda-feira, 6, é marcado pela diversidade, abrangendo setores estratégicos da economia local.
Auxiliar de limpeza pesada
Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade para trabalhar manhã/tarde/noite/madrugada em São Cristóvão.
Salário: R$ 1.621,23 + benefícios
Vagas: 6
Auxiliar de produção
Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade para pegar peso e para trabalhar noite/madrugada em São Cristóvão.
Salário: R$ 1.621,23 + benefícios
Vagas: 5
Operador de logística
Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade para pegar peso e para trabalhar tarde/noite/madrugada em São Cristóvão.
Salário: R$ 1.717,49 + benefícios
Vagas: 5
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática, disponibilidade para trabalhar presencial ou home office (ter computador e internet compatível).
Salário: R$ 1.621,00 + benefícios
Vagas: 700
Auxiliar de manutenção predial
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar finais de semana e feriados, ter carteira de reservista ou comprovante da dispensa.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 1
Cuidador de idosos (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Desejável curso de Técnico em Enfermagem. Imprescindível possuir curso de Cuidador de Idosos.
Salário: R$ 1.629,62 + benefícios
Vagas: 4
Repositor de mercadorias
Ensino médio completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar no bairro de Cajazeiras.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 2
Atendente de balcão de lanchonete
Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, desejável ter trabalhado em serviços de alimentação.
Salário: R$ 1.621,00 + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar de produção
Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na produção de produtos alimentícios e ter carteira de reservista ou comprovante da dispensa.
Salário: R$ 1.800,00 + benefícios
Vagas: 1
Técnico em eletrotécnica
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, curso na área.
Salário: R$ 2.063,05 + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar de cozinha
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou carta de dispensa.
Salário: R$ 1.661,60 + benefícios
Vagas: 2
Líder de cozinha
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou carta de dispensa.
Salário: R$ 1.827,76 + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar administrativo (jovem aprendiz)
Ensino médio incompleto (cursando a partir do 2º ano no turno da noite), sem experiência, imprescindível ter conhecimento no Pacote Office e, conforme a Lei da Aprendizagem, idade entre 18 e 23 anos.
Bolsa: R$ 810,70 + transporte
Vagas: 3
Atendente de balcão de padaria
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar manhã/tarde/noite.
Salário: R$ 1.621,00 + benefícios
Vagas: 3
Auxiliar de estoque
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento no Pacote Office e carteira de reservista ou atestado de dispensa.
Salário: R$ 1.700,00 + benefícios
Vagas: 3
Recepcionista de clínica
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com o sistema Smart e possuir carteira de reservista ou certificado de dispensa.
Salário: R$ 1.700,00 + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar de almoxarifado
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento no Pacote Office e carteira de reservista ou certificado de dispensa.
Salário: R$ 1.700,00 + benefícios
Vagas: 1
Vendedor interno
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com vendas de peças, habilidade em negociação, conhecimento no Pacote Office e carteira de reservista ou atestado de dispensa.
Salário: R$ 1.700,00 + benefícios
Vagas: 3
Atendente de farmácia
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para trabalhar no turno da tarde/noite.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 1
Motorista de caminhão
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH D, carteira de reservista ou certificado de dispensa e disponibilidade para viajar e trabalhar à noite.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 1
Atendente de telemarketing
Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e escrita, conhecimento de informática e disponibilidade de horário. Vaga para Salvador e Lauro de Freitas.
Salário: R$ 1.621,00 + benefícios
Vagas: 60
Ajudante de motorista
Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência em casa de materiais de construção ou com carga e descarga, carteira de reservista ou certificado de dispensa.
Salário: R$ 1.820,00 + benefícios
Vagas: 4
Ajudante prático
Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 3
Balanceiro em setor de transporte
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível carteira de reservista ou carta de dispensa, conhecimento no sistema WMS e disponibilidade para trabalhar tarde/noite.
Salário: R$ 2.100,00 + benefícios
Vagas: 1
Operador de empilhadeira de grande porte
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH B, carteira de reservista ou carta de dispensa, curso na área, experiência com empilhadeira Reach Stacker e disponibilidade para trabalhar tarde/noite.
Salário: R$ 2.958,00 + benefícios
Vagas: 1
Motorista carreteiro
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH E, curso MOPP, experiência com transporte de cargas secas (SL) e contêineres, carteira de reservista ou carta de dispensa.
Salário: R$ 3.084,00 + benefícios
Vagas: 1
Assistente de logística de transporte
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade para trabalhar tarde/noite.
Salário: R$ 2.238,00 + benefícios
Vagas: 1
Fiscal de prevenção e perdas
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja (tarde/noite). Vaga zoneada para Tancredo Neves e bairros próximos.
Salário: R$ 1.872,85 + benefícios
Vagas: 2
Vendedor orçamentista (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável experiência com farmácia de manipulação.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 1
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática básica.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 180
Social Media (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com redes sociais e desejável afinidade com maquiagem.
Salário: R$ 1.700,00 + benefícios
Vagas: 1
Atendente de farmácia (vaga exclusiva para PRIMEIRO EMPREGO)
Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível carteira limpa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 10
Ajudante de farmácia (vaga exclusiva para JOVEM APRENDIZ)
Ensino médio completo, sem experiência, conforme a Lei da Aprendizagem, idade entre 18 e 23 anos e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 16
Fiscal de loja (vaga exclusiva para PRIMEIRO EMPREGO)
Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível carteira de reservista ou comprovante da dispensa, carteira limpa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 5
Fiscal de loja
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível carteira de reservista ou comprovante da dispensa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 5
Atendente de lanchonete
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, carteira de reservista ou comprovante da dispensa.
Salário: R$ 1.621,00 + benefícios
Vagas: 2
Auxiliar de cozinha
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, carteira de reservista ou comprovante da dispensa.
Salário: R$ 1.621,00 + benefícios
Vagas: 2
Vendedor externo
Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas.
Salário: Comissão de 95%
Vagas: 10
Operador de telemarketing receptivo
Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para realizar apenas o treinamento online e disponibilidade de horário (manhã/tarde/noite).
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 70
Como garantir sua vaga
Para concorrer a uma das 1.120 vagas, o candidato deve seguir o fluxo de agendamento obrigatório instituído pelo órgão:
- Acesse o portal: entre no site oficial Salvador Digital.
- Agendamento online: selecione a opção de atendimento do SIMM para garantir seu horário.
- Atenção aos requisitos: cada vaga possui exigências específicas, como experiência prévia registrada em carteira, cursos de qualificação ou escolaridade mínima. Verifique atentamente o perfil da vaga escolhida antes de agendar.
- Acessibilidade: candidatos com deficiência visual contam com canal exclusivo de agendamento pelo telefone (71) 3202-2005.
Dicas para se destacar na entrevista
Para otimizar suas chances de contratação, lembre-se de preparar seu currículo com as experiências mais recentes e relevantes para a vaga desejada.
Caso seja sua primeira experiência profissional, destaque cursos complementares, habilidades técnicas (como pacote Office ou operação de máquinas) e atividades voluntárias que demonstrem responsabilidade e proatividade.