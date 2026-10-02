Você pode ser demitido mesmo entregando bons resultados: entenda o motivo

Desempenho não é o único fator considerado pelas empresas; comportamento, relacionamento, adaptação e mudanças internas também podem influenciar uma demissão

Você já teve a sensação de que poderia ser demitido do trabalho, mesmo cumprindo suas tarefas e entregando bons resultados? Embora o desempenho seja um dos aspectos observados pelas empresas, ele não é necessariamente o único responsável pela permanência de um profissional.



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Segundo uma entrevista feita pelo Portal A TARDE, Caroline Vilas Bôas, empresária que atua no posicionamento público e na reputação de profissionais, uma demissão pode ocorrer por diferentes razões e nem sempre representa uma avaliação direta sobre a competência do trabalhador.

“Uma demissão pode acontecer por diferentes razões e não necessariamente está diretamente relacionada à qualidade do trabalho daquele profissional”, explica.

Entre os fatores individuais, podem estar baixo desempenho, dificuldade de trabalhar em equipe, descumprimento de regras e problemas recorrentes de comportamento.

Quais sinais merecem atenção?

Não existe um único comportamento capaz de indicar que uma demissão está prestes a acontecer. No entanto, algumas mudanças na rotina profissional podem servir como alerta, principalmente quando aparecem de forma recorrente.

De acordo com Caroline, a redução da participação em projetos importantes, a perda de responsabilidades, a diminuição de conversas com a liderança, cobranças frequentes sobre entregas ou comportamento e alterações significativas na comunicação podem indicar que existe algum problema na relação profissional.

A especialista, porém, destaca que o trabalhador deve observar o conjunto da situação, e não interpretar qualquer mudança como sinal de demissão.

“Mais importante do que tentar interpretar cada mudança como um sinal de demissão é perceber quando existe um padrão”, afirma.

Bom desempenho não garante permanência

Ter bons resultados é importante, mas isso não significa que o profissional esteja automaticamente protegido de uma demissão.

Um funcionário pode apresentar números positivos e, ainda assim, enfrentar dificuldades de relacionamento, não estar alinhado às novas necessidades da organização ou ter dificuldade para se adaptar a mudanças.

“Um profissional pode ter excelentes números e, ainda assim, apresentar dificuldades de relacionamento, não estar alinhado à cultura, aos valores, às novas necessidades da organização”, explica Caroline.

Há também situações em que a decisão não está diretamente relacionada ao trabalhador. Em uma reestruturação, por exemplo, a empresa pode modificar custos ou a própria operação e desligar profissionais que apresentavam bons resultados.

“Desempenho e permanência no emprego estão relacionados, mas não são exatamente a mesma coisa”, pontua.

Comportamentos que podem pesar contra o funcionário

Para quem deseja preservar o emprego, a especialista alerta que entregar bem uma determinada tarefa não significa que os demais aspectos da atuação profissional deixem de ser avaliados.

Entre os comportamentos que podem pesar negativamente estão descumprir combinados repetidamente, ignorar feedbacks, criar conflitos desnecessários, não assumir responsabilidade pelos próprios erros e demonstrar resistência constante a mudanças.

Também pode ser prejudicada a relação de confiança estabelecida com a liderança ou com os colegas.

Receber uma crítica ou um feedback difícil, entretanto, não significa necessariamente que a empresa esteja preparando uma demissão. Segundo Caroline, a conversa também pode representar uma oportunidade para corrigir determinado comportamento antes que o problema se torne maior.

Pedir aumento pode levar à demissão?

Uma dúvida comum entre trabalhadores é se questionar decisões da empresa ou pedir aumento pode colocar o emprego em risco. Para Caroline, o simples fato de fazer uma solicitação ou apresentar uma discordância não deveria ser interpretado dessa maneira.

A relação de trabalho também envolve expectativas que vão além do salário. Condições de trabalho, autonomia, desenvolvimento profissional, respeito e flexibilidade ganharam espaço nas discussões sobre permanência e satisfação no emprego.