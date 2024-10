15 anos? Scheila Carvalho surpreende com bolo de aniversário

Scheila Carvalho comemorou aniversário nesta semana - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Scheila Carvalho, que recentemente chamou a atenção ao contar o motivo pelo qual reverteu um procedimento estético que passou, celebrou mais um ano de vida nesta terça-feira, 24. O que chamou a atenção, porém, foi a forma inusitada escolhida para a celebração.

Apesar de completar 51 anos, a eterna musa do É o Tchan brincou ao posicionar as velinhas no bolo como se estivesse fazendo 15 anos.

De forma bem-humorada, a dançarina explicou a brincadeira: “Os números são os mesmos. O que vale é a forma como eu enxergo eles na minha cabeça. Deixa aqui, desse jeito".

"Ninguém mude, não, viu, que meu número é assim”, completou Scheila Carvalho, arrancando gargalhadas dos familiares presentes.

Inclusive, em junho do ano que vem, a filha de Scheila, Giulia, é quem vai completar 15 anos. A famosa até já antecipou os preparativos de uma maneira bem criativa: “Vou até aproveitar essas velas nos 15 anos da Giulia”.