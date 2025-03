2 herdeiros discretos de Roberto Carlos são expostos na TV; veja quem

Roberto Carlos tem família discreta - Foto: Divulgação | Globo

Roberto Carlos e a sua família mantêm a sua vida em total discrição, mas, no último final de semana, dois herdeiros do famoso acabaram vindo à público. Giovanna Braga e Gianpietro Braga apareceram em reportagem do Domingo Espetacular, da Record.

Os dois são netos de Dudu Braga, um dos filhos do Rei, vítima de câncer aos 52 anos em setembro de 2021. A mãe deles é Márcia Malheiros.

No dominical da Record, a repórter Paloma Poeta afirmou que os dois netos de Roberto Carlos acompanhavam o avô no cruzeiro ‘Além do Horizonte’.

A emissora ainda mostrou Giovanna Braga e Gianpietro Braga em um corredor do navio, mas não quiseram gravar entrevista.

De acordo com informações do Terra, Giovanna, de 27 anos, é graduada em Relações Internacionais, mas atua na área da comunicação digital. Gianpietro, 23, por sua vez, se formou em Ciência da Computação e atua como desenvolver de sistemas.

Além deles dois, Roberto Carlos possui outros cinco netos.