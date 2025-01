A Dama e influenciadora digital terminam o relacionamento

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O relacionamento entre A Dama do Pagode e a influenciadora digital, Gabriela Messy chegou ao fim. A informação da coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, revelou que a cantora e a influencer baiana, estavam juntas há 2 anos e 11 meses e terminaram a relação há cerca de duas semanas.

Ambas excluíram dezenas de fotos de casal que tinham postadas no Instagram. Elas ainda não vieram a público para comunicar oficialmente o término.

De acordo com moradores do condomínio da cantora, disseram que A Dama não é vista no local há semanas, enquanto Gabriela Messy continua frequentando a mansão onde ambas viviam.

Em uma entrevista, em junho deste ano, a cantora de pagode baiano, e sua até então companheira, Gabriela Messy compartilharam detalhes sobre os planos de casamento em uma cerimônia no Candomblé. Na época, elas transbordavam felicidade ao falar sobre a decisão, que simbolizava não apenas o amor entre elas, mas também a conexão com suas raízes culturais e espirituais.

Ainda na entrevista A Dama afirmou que era menos ciumenta que a ex-namorada. A influenciadora digital, em reposta contou que havia aprendido a separar a vida pessoal da profissional e que estava lidando melhor com as "gaiatas".

"Eu tento entender o máximo que é o trabalho dela. A gente sabe, a gente conhece mulher! Eu sempre tento equilibrar. Eu sei que tem mulheres que gostam do trabalho dela, que curtem ela de verdade, e tem mulher que é mais 'mais'. Porém, a mulher é minha, né? Eu estou com ela, então o resto é resto", declarou Gabriela Messy.

No início de dezembro, algumas especulações sobre uma suposta crise no relacionamento entre A Dama e Gabriela Messy já circulavam nas redes sociais.