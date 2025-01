Daniela Mercury promete 'tradição com loucura' no Carnaval de 2025

Daniela Mercury durante coletiva de imprensa, neste sábado, 21 - Foto: Edvaldo Sales / AG. A TARDE

Em coletiva de imprensa realizada neste sábado, 21, Daniela Mercury revelou detalhes sobre seus planos para o Carnaval de 2025, que terá início no dia 27 de fevereiro, nos tradicionais circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho).

A artista destacou que pretende mesclar tradição e inovação em suas apresentações, com foco no resgate da história do Axé Music: "Estou pensando em formas criativas para trazer um espetáculo lindo, predominantemente com o tema do Axé. Esse ano vai ser um carnaval de muitos ‘feats’. Acho importante, porque as gerações pós-internet perderam muito dos repertórios feitos antes da internet. Muita gente não conhece o que a gente fez no passado, como o trio eletrônico, por exemplo", afirmou.

Daniela também ressaltou que seu objetivo é criar algo inédito e instigante. "Estou com o espírito de fazer algo tão louco quanto o trio eletrônico. Vai ser um pouco de tradição, com um pouco de loucura. Eu vou resgatar um pouquinho da história, mas não necessariamente em um trio elétrico. Não gosto de repetir o que já fiz, e eu já fiz muita coisa", garantiu a cantora.

Por fim, Daniela reforçou a importância de valorizar a cultura baiana e de engajar as novas gerações: "Ninguém no mundo sabe fazer o que a gente faz, e precisamos continuar acreditando nisso para fortalecer nossa cultura, seja no Axé ou em qualquer outro gênero musical".