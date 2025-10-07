Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTOU TUDO

Acabou? Esposa de Junior Lima fala sobre separação

A modelo falou abertamente sobre o suposto fim do romance

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/10/2025 - 22:59 h
Junior e Monica estão juntos há mais de 10 anos
Junior e Monica estão juntos há mais de 10 anos -

Monica Benini usou suas redes sociais para se pronunciar sobre os boatos em torno de seu casamento com Junior Lima, irmão e ex-dupla da cantora Sandy. A modelo abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram e deu um fim a dúvida dos fãs.

“Fala sobre os boatos de separação”, pediu uma seguidora, a fim de descobrir se eles ainda estão juntos. Sincera, a morena afirmou que os dois seguem unidos. “Que boatos, menina? Esses boatos de que você está falando não me dizem respeito, não”, afirmou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A moça e o artista estão juntos há cerca de 11 anos, quando oficializaram a relação em 2024. Eles são pais de duas crianças: Otto, de 8 anos de idade, e Lara, de apenas 4 anos.

Leia Também:

Virginia abre o jogo sobre dar nova chance a Vini Jr: "Tempo"
Zé Felipe assume namoro com Ana Castela: “Tô mais leve”
Modelo expõe vício sexual de Vini Jr: “Não consegue ter um diálogo”

Crise na relação

Apesar do clima de paz e harmonia, os dois viveram uma crise durante a pandemia. A revelação foi feita pelo próprio Junior, durante a coletiva de imprensa do lançamento de seu álbum, chamado “Solo- Vol.2”.

“Acho que foi difícil para a grande maioria dos casais, né? A pressão desse período não foi pouca. A nossa pandemia foi muito estressante. Imagino que da grande maioria das pessoas também. Vivemos uma fase ali que eu não estava bem de cabeça, a Monica também não”, disse ele.

“Tivemos muito estresse coma obra e com umas coisas que são extremamente mundanas, mas que são absolutamente estressantes. E a gente viveu realmente um caos. Então foi um período muito difícil e isso acabou refletindo na nossa relação”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Junior Lima Monica Benini

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Junior e Monica estão juntos há mais de 10 anos
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Junior e Monica estão juntos há mais de 10 anos
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Junior e Monica estão juntos há mais de 10 anos
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Junior e Monica estão juntos há mais de 10 anos
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x