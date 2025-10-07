CONTOU TUDO
Acabou? Esposa de Junior Lima fala sobre separação
A modelo falou abertamente sobre o suposto fim do romance
Por Franciely Gomes
Monica Benini usou suas redes sociais para se pronunciar sobre os boatos em torno de seu casamento com Junior Lima, irmão e ex-dupla da cantora Sandy. A modelo abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram e deu um fim a dúvida dos fãs.
“Fala sobre os boatos de separação”, pediu uma seguidora, a fim de descobrir se eles ainda estão juntos. Sincera, a morena afirmou que os dois seguem unidos. “Que boatos, menina? Esses boatos de que você está falando não me dizem respeito, não”, afirmou.
A moça e o artista estão juntos há cerca de 11 anos, quando oficializaram a relação em 2024. Eles são pais de duas crianças: Otto, de 8 anos de idade, e Lara, de apenas 4 anos.
Crise na relação
Apesar do clima de paz e harmonia, os dois viveram uma crise durante a pandemia. A revelação foi feita pelo próprio Junior, durante a coletiva de imprensa do lançamento de seu álbum, chamado “Solo- Vol.2”.
“Acho que foi difícil para a grande maioria dos casais, né? A pressão desse período não foi pouca. A nossa pandemia foi muito estressante. Imagino que da grande maioria das pessoas também. Vivemos uma fase ali que eu não estava bem de cabeça, a Monica também não”, disse ele.
“Tivemos muito estresse coma obra e com umas coisas que são extremamente mundanas, mas que são absolutamente estressantes. E a gente viveu realmente um caos. Então foi um período muito difícil e isso acabou refletindo na nossa relação”, completou.
