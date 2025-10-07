Virginia abre o jogo sobre dar nova chance a Vini Jr: "Tempo"

Romance teve um desfecho conturbado com o vazamento de prints de conversas do jogador com modelo - Foto: Reprodução | Redes sociais

Virginia Fonseca, de 26 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira, 7, e falou sobre o término de seu breve romance com o jogador Vini Jr., do Real Madrid, e a possibilidade de reconciliação.

Virginia confirmou à revista Quem que encerrou o affair com o craque, que durou desde setembro, após a divulgação de conversas íntimas do atleta com a modelo Day Magalhães. Ao desembarcar, a influenciadora disse: “Cara, não sei. Vamos dar tempo ao tempo”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mais cedo, a assessoria de Virginia já havia explicado que os dois estavam se conhecendo melhor, mas que a relação não evoluiu:

“Eles realmente estavam se conhecendo melhor, Virginia nunca soube de interações do jogador com outras mulheres. Sendo assim, cada um seguirá seu caminho. Vale frisar que não tinham nada sério”, informou.

Durante o romance, Virginia viajou três vezes em menos de um mês para Madri para acompanhar o jogador. No último fim de semana, ela esteve no estádio para assistir a uma partida de Vini Jr., que depois postou um vídeo dançando com a influenciadora no TikTok, gerando especulações sobre o relacionamento.

Em suas visitas, Virginia costumava compartilhar detalhes que sugeriam que estava com o craque, desde fotos no closet de Vini até treinos na academia do jogador. Além disso, uma publicação da influenciadora ao lado de amigas recebeu um comentário rápido do jogador: “Vida boa”, feito 44 segundos após a postagem, gerando ainda mais comentários nas redes sociais.

Vazamento de conversas e polêmica

O romance teve um desfecho conturbado com o vazamento de prints de conversas do jogador com Day Magalhães, de 26 anos, modelo que morava na Itália. Ela admitiu à Quem ter divulgado as conversas e criticou a postura de Vini Jr. ao postar um vídeo com Virginia enquanto mantinha comunicação com ela.

“Não achei certo a Virgínia se expor assim, sabendo que ele ainda me manda mensagens, inclusive quando ela estava na casa dele. Ele sempre comenta as minhas fotos no WhatsApp. Ontem mesmo estávamos em chamada e FaceTime. Ele postou vídeo com ela e em seguida [veio] me chamar para fazer chamada de vídeo. Sexo on-line”, relatou Day à Quem, que ainda afirmou que o jogador cogitou um namoro com ela.