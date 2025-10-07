Humberto Carrão troca beijos com atriz baiana em evento; confira

O famoso curtiu a festa ao lados dos colegas - Foto: Reprodução | Instagram

As festas de celebração do fim do remake da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo, continuam dando o que falar nas redes sociais. Intérprete da personagem Lucimar, a atriz Ingrid Gaigher compartilhou um flagra de Humberto Carrão aos beijos com uma atriz baiana.

A escolhida pelo ator foi Edvana Carvalho, que interpretava a costureira Eunice. No registro, os dois aparecem dando um beijo na boca enquanto estão sentados em uma mesa almoçando, durante a festa do último domingo na casa de Paolla Oliveira.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Humberto beijando Edvana | Foto: Reprodução | Instagram

A foto acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas . “Onde me inscrevo para participar dessas brincadeiras gostosas com o Carrão?”, disse uma. “Gente, em que mundo Afonso beija Eunice?”, debochou outro.

Cauã Reymond barrado

Outro fato que chamou a atenção dos internautas durante a celebração foi a ausência do ator Cauã Reymond, que interpreta o personagem César no remake. O artista não compareceu a festa na casa de Paolla Oliveira, que contou com todos do elenco.

Vale lembrar que o famoso protagonizou algumas confusões nos bastidores da trama com atores como Bella Campos, Alice Wegmann e Humberto Carrão. Na época, os boatos foram confirmados por Taís Araújo.