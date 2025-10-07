Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TÁ ROLANDO?

Humberto Carrão troca beijos com atriz baiana em evento; confira

O ator foi flagrado dando um beijão na colega de elenco

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/10/2025 - 18:00 h | Atualizada em 07/10/2025 - 19:26
O famoso curtiu a festa ao lados dos colegas
O famoso curtiu a festa ao lados dos colegas -

As festas de celebração do fim do remake da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo, continuam dando o que falar nas redes sociais. Intérprete da personagem Lucimar, a atriz Ingrid Gaigher compartilhou um flagra de Humberto Carrão aos beijos com uma atriz baiana.

A escolhida pelo ator foi Edvana Carvalho, que interpretava a costureira Eunice. No registro, os dois aparecem dando um beijo na boca enquanto estão sentados em uma mesa almoçando, durante a festa do último domingo na casa de Paolla Oliveira.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Humberto beijando Edvana
Humberto beijando Edvana | Foto: Reprodução | Instagram

A foto acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas . “Onde me inscrevo para participar dessas brincadeiras gostosas com o Carrão?”, disse uma. “Gente, em que mundo Afonso beija Eunice?”, debochou outro.

Leia Também:

Virginia Fonseca confirma fim de affair com Vini Jr: "Não temos nada"
Acabou! Iza confirma fim de relacionamento com Yuri Lima
Equipe de Hungria rebate ministro e confirma metanol em exame

Cauã Reymond barrado

Outro fato que chamou a atenção dos internautas durante a celebração foi a ausência do ator Cauã Reymond, que interpreta o personagem César no remake. O artista não compareceu a festa na casa de Paolla Oliveira, que contou com todos do elenco.

Vale lembrar que o famoso protagonizou algumas confusões nos bastidores da trama com atores como Bella Campos, Alice Wegmann e Humberto Carrão. Na época, os boatos foram confirmados por Taís Araújo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Edvana Carvalho Humberto Carrão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O famoso curtiu a festa ao lados dos colegas
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O famoso curtiu a festa ao lados dos colegas
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

O famoso curtiu a festa ao lados dos colegas
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

O famoso curtiu a festa ao lados dos colegas
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x