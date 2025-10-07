Menu
ENTRETENIMENTO
CONTOU TUDO!

Modelo expõe vício sexual de Vini Jr: “Não consegue ter um diálogo”

O craque do Real Madrid foi exposto por uma de suas affairs

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/10/2025 - 20:41 h
O atleta tem ganhado os holofotes com as polêmicas
A vida íntima de Vini Jr continua dando o que falar nas redes sociais. Após o atleta ter conversas íntimas divulgadas e terminar seu affair com a influenciadora Virginia Fonseca, ele teve um vício sexual exposto por uma das modelos com quem se relacionou recentemente.

Em entrevista ao programa “Jornal dos Famosos”, da TV Leo Dias, Anna Silva revelou que o jogador de futebol é viciado em mandar fotos de seu órgão genital e não consegue ter conversas sem teor sexual.

“Eu sou uma pessoa sapiossexual. Gosto de ter conversas profundas e assunto, não gosto da pessoa que só fica falando de putaria comigo. Não curto esse tipo de teor de assunto e fui bem clara com isso, mas por mais que eu falasse ele continuava”, disse ela.

“Ele é uma pessoa que não tem assunto mesmo, que não consegue ter um diálogo e é muito difícil. Falava que estava descansando e mandava foto deitado do órgão gential dele”, completou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Até o momento, o atleta não se pronunciou sobre as polêmicas recentes envolvendo seu nome.

Término com Virginia

Virginia Fonseca deu um fim ao affair com o jogador de futebol Vini Jr nesta terça-feira, 7. A informação foi confirmada pela própria influenciadora em mensagens trocadas com o jornalista Leo Dias e posteriormente reforçada por sua assessoria.

No print, divulgado pelo comunicador durante o programa ‘Melhor Da Tarde’, da Band, a loira afirma que não tinha nada série com o craque do Real Madrid, mas agora não quer nenhum tipo de ligação com ele.

“Eu e Vini estávamos nos conhecendo. A gente não tinha nada sério, mas agora a gente não tem mais nada mesmo. Nem não sério e nem sério”, escreveu ela na conversa via WhatsApp.

