ENTRETENIMENTO
LANÇAMENTO

Flávia Alessandra quebra tabus e lança projeto para mulheres 50+

Atriz afirmou que pretende combater as amarras do etarismo

Franciely Gomes e Edvaldo Sales

Por Franciely Gomes e Edvaldo Sales

07/10/2025 - 19:20 h
A famosa contou detalhes sobre o projeto
A famosa contou detalhes sobre o projeto

Flávia Alessandra lançou um novo projeto chamado “Meu Ritual”. Voltada para um estilo de vida mais saudável, com foco em alimentação e atividades físicas, a proposta pretende melhorar o dia a dia de mulheres acima dos 50 anos.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a atriz contou que a ideia surgiu durante a pandemia causada pela Covid-19. “Essa história nasceu na pandemia, quando todos nós percebemos o quanto a atividade física é fundamental. Resolvi criar um aplicativo chamado UTreino, por meio do qual consegui reunir treinos, bate-papos e podcasts com especialistas num só lugar”, disse ela.

“Foi uma forma de tornar acessível para quem não tem acesso a bons profissionais. Já queria expandir essa conversa. A questão da saúde do Otaviano ano passado foi o pontapé para ampliar isso. A UTreino está nessa multiplataforma. Através do Meu Ritual eu consigo trazer esses temas com colunistas fixos e convidados de forma diária, gratuita e informação de qualidade que, literalmente, muda vidas”, completou.

A famosa ainda reforçou que sempre buscou ser o mais real possível com seus fãs e seguidores. “O Meu Ritual nasce de uma inquietação muito pessoal, de um desejo de trazer à tona temas que fazem parte da vida real, com afeto, com profundidade e, ao mesmo tempo, com leveza”, disparou.

“O nosso diferencial está justamente nessa escuta ativa do público em diferentes fases da vida. A gente fala de bem-estar, autocuidado, sexualidade, longevidade, carreira, espiritualidade… mas sempre com verdade e pluralidade”, reiterou.

Sexualidade madura

Além de assuntos voltados à saúde diária, Flávia também contou que contratou especialistas para falar sobre temas importantes como etarismo, sexualidade madura e até mesmo saúde mental de mulheres acima dos 50 anos.

“O etarismo, a sexualidade madura e a saúde mental são temas que eu faço questão de abordar com carinho e coragem. Existe muita desinformação e julgamento por trás de assuntos que deveriam ser tratados com naturalidade. Quero mostrar que não existe idade para recomeçar, para se redescobrir, para se cuidar, e que o autoconhecimento é um ritual diário”, explicou.

Por fim, Flávia também confessou que pretende realizar atividades voltadas para a Bahia e outros estados do Nordeste e do Norte. “A Bahia é um território muito potente em saberes ancestrais, cultura e espiritualidade. Queremos cada vez mais valorizar esse olhar que vem do Norte e Nordeste, que muitas vezes é deixado de fora das grandes narrativas. O Brasil é múltiplo e o Meu Ritual precisa refletir isso”, finalizou.

x