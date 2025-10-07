OFICIALIZOU
Zé Felipe assume namoro com Ana Castela: “Tô mais leve”
O cantor afirmou que está vivendo feliz ao lado da cantora
Por Franciely Gomes
Zé Felipe assumiu oficialmente seu namoro com a cantora Ana Castela, nesta terça-feira, 7. O cantor confirmou o romance durante uma entrevista ao podcast ‘PodPah’, revelando que está vivendo feliz ao lado da “boiadeira”.
“E você, tá namorando? Como que tá o coração?”, perguntou o apresentador Mítico. Sincero, o filho de Leonardo e Poliana Rocha não titubeou ao confirmar o romance. “Tô. [Coração] tá batendo. Coração tá feliz e muita alegria, graças a Deus. Eu tô mais leve, bem demais”, declarou.
“[Somos] bonitinhos, né? Acho que se eu fosse mulher, ia ser igual à Ana. Se ela fosse homem, ia ser eu. Mesmo neurônio, mesma doideira, viaja, e volta, conversa fiada”, completou ele.
Zé Felipe falou sobre o sucesso de “Sua Boca Mente” e não deixou de elogiar Ana Castela:— SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) October 7, 2025
“Se eu fosse mulher, ia ser igual a Ana”. ❤️ pic.twitter.com/MBooRVZVy5
Ana Castela comentou sobre o romance
Na última semana, a boiadeira falou previamente sobre o romance com o artista. Durante um show no Mato Grosso, na quinta-feira, 18, ela foi confrontada pelo deputado Valmir Moretto sobre os boatos de affair.
Leia Também:
Ao ser questionada, a cantora desconversou: “Ah não sei de nada não, ué. Nós vamos lançar uma música bem legal agora, se Deus quiser, um country”, respondeu, evitando confirmar ou negar qualquer relação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes