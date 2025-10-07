Menu
ENTRETENIMENTO
OFICIALIZOU

Zé Felipe assume namoro com Ana Castela: “Tô mais leve”

O cantor afirmou que está vivendo feliz ao lado da cantora

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/10/2025 - 22:15 h
Os dois estão juntos há algumas semanas
Zé Felipe assumiu oficialmente seu namoro com a cantora Ana Castela, nesta terça-feira, 7. O cantor confirmou o romance durante uma entrevista ao podcast ‘PodPah’, revelando que está vivendo feliz ao lado da “boiadeira”.

“E você, tá namorando? Como que tá o coração?”, perguntou o apresentador Mítico. Sincero, o filho de Leonardo e Poliana Rocha não titubeou ao confirmar o romance. “Tô. [Coração] tá batendo. Coração tá feliz e muita alegria, graças a Deus. Eu tô mais leve, bem demais”, declarou.

“[Somos] bonitinhos, né? Acho que se eu fosse mulher, ia ser igual à Ana. Se ela fosse homem, ia ser eu. Mesmo neurônio, mesma doideira, viaja, e volta, conversa fiada”, completou ele.

Ana Castela comentou sobre o romance

Na última semana, a boiadeira falou previamente sobre o romance com o artista. Durante um show no Mato Grosso, na quinta-feira, 18, ela foi confrontada pelo deputado Valmir Moretto sobre os boatos de affair.

Ao ser questionada, a cantora desconversou: “Ah não sei de nada não, ué. Nós vamos lançar uma música bem legal agora, se Deus quiser, um country”, respondeu, evitando confirmar ou negar qualquer relação.

x