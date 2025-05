Alexandre de 'A Viagem' vive há 30 anos em casa na floresta

A propriedade possui piscina e um paredão de pedras - Foto: Reprodução/Instagram

O ator Guilherme Fontes, de 58 anos, conhecido por interpretar Alexandre na novela A Viagem (1994), mora há cerca de 30 anos em uma casa na Gávea, Rio de Janeiro, cercada pela Floresta da Tijuca e vizinha à favela da Rocinha. Rodeada pela Mata Atlântica, a propriedade possui piscina e um paredão de pedras, além de receber visitas frequentes de animais silvestres como cobras, macacos e lagartos.

"Moro há mais de três décadas na mata, muro com muro com a Floresta da Tijuca, e bichos por aqui não são novidade. Já encontrei cobra enrolada na árvore de Natal, na roda do meu carro... Preguiças, tucanos, lagartos grandes, sapos, aracnídeos de tamanhos diversos, marsupiais de várias espécies, macacos grandes e pequenos — todos com suas famílias inteiras caminhando pelo telhado, pelo jardim etc.", contou ele ao Extra.

| Foto: Reprodução/Instagram

O ator afirma que, embora a casa seja grande, não mantém um quadro fixo de funcionários e prefere cuidar das tarefas do dia a dia por conta própria.

"Morar em casa não é fácil, ainda mais pra alguém que não gosta de viver rodeado de empregados. Eles vêm aqui de tempos em tempos, ajudam a estabilizar a 'bagunça organizada' e a colocar principalmente o jardim em ordem. O resto eu dou conta: roupa, comida, poeira, crianças... Faço tudo com o maior prazer."