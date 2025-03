Amargosa vai sediar 1° Festival de Forró; confira programação

- Foto: Salvador Miranda

Conhecida por sediar um dos melhores São João da Bahia, a cidade de Amargosa, distante a 241 km de Salvador, realizará entre os dias 19 e 20 de abril deste ano, o I Festival de Forró. A programação foi apresentada pelo prefeito Getúlio Sampaio, ontem, no município, durante coletiva para a imprensa.

O evento vai abrir os festejos juninos que, na Cidade das Flores, como também é conhecida, iniciarão no dia 19 de junho e seguirão até o dia 24 do mesmo mês. Nesta primeira edição, o festival terá como tema 'Tradição e alegria na terra do forró'. A temática está alinhada com o objetivo do evento que é valorizar e manter vivo o forró, que faz parte da identidade e da cultura nordestina. O festival vai ser coordenado pelo músico, compositor e sanfoneiro Fabio Carneirinho, também idealizador do evento. Foi ele o responsável por apresentar, ainda na gestão municipal passada, o projeto sugerindo o festival.

Nos dos dias do evento, o cearense Fabio Carneirinho, conhecido por sua autenticidade e respeito as raizes do forró, receberá outros músicos que também tocam, cantam e luta por esse gênero musical.

Dentre os nome estão Adelmario Coelho, As Januarias, Deusa do Forró, Chico Cesar, Jô Miranda, Flávio Leandro, Chambinho do Acordeon, Zeu Azevedo, Luis Fidelis, Mauricio Baia e Del Feliz.

"Esse festival vai promover a valorização da cultura nordestina por meio do forró e de suas tradições. Nisso Amargosa já é uma referência. Vamos gerar oportunidade para os artistas regionais e locais. Esse evento vai aumentar o fluxo turístico na cidade porque será durante o feriado da Páscoa e beneficiará a economia local. Esse festival foi muito bem pensado porque teremos um feriado da Semana Santa e, na segunda-feira, teremos outro feriado. Vai ser uma festa belíssima, uma festa muito grande", garantiu o prefeito de Amargosa.