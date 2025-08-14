Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFISSÃO?

Amigo de Virginia fala sobre culpa por fim de casamento com Zé Felipe

Influenciador admite que publicação nas redes causou problemas

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

14/08/2025 - 17:37 h
Lucas Guedez revelou que publicou uma mensagem com indiretas para Zé Felipe
Lucas Guedez revelou que publicou uma mensagem com indiretas para Zé Felipe -

O influenciador Lucas Guedez, amigo próximo de Virginia Fonseca, comentou em entrevista à Revista Quem a polêmica envolvendo sua relação com Zé Felipe nos dias que antecederam o fim do casamento do cantor com a influenciadora.

Lucas revelou que publicou uma mensagem com indiretas para Zé Felipe no Instagram após saber que não participaria mais de uma viagem a Portugal com o casal. Ele afirmou que a ação foi tomada por impulso. "Publiquei uma indiretinha para o Zé Felipe, mas logo depois a gente conversou e ficou tudo bem", disse.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Marília Gabriela recebe diagnóstico delicado e cancela apresentação
Fazendeiro! Davi Brito surpreende internautas com anúncio
Ex-BBB revela que foi traída pela irmã com o ex-marido

Apesar da conversa, a publicação ganhou grande repercussão nas redes. Segundo o influenciador, a situação acabou sendo associada ao término do relacionamento dos amigos. "Tomou uma proporção que me fez levar culpa até pelo fim do casamento dos dois, e eu não tive essa culpa", declarou.

Separação

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio. Pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os dois divulgaram a separação pelas redes sociais, reforçando que seguirão amigos e comprometidos com a criação dos filhos.

Na mensagem, o ex-casal destacou o respeito pela trajetória vivida e afirmou que a separação não diminui o valor da família construída. Virginia pediu compreensão ao público e disse que ambos optaram por ser honestos, em vez de manter aparências. “Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, declarou.

Eles também pediram que não sejam espalhadas histórias falsas sobre o término e garantiram que continuam unidos na missão de cuidar dos filhos. “Estamos prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”, finalizou Virginia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

polêmica Virginia Fonseca zé felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucas Guedez revelou que publicou uma mensagem com indiretas para Zé Felipe
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Lucas Guedez revelou que publicou uma mensagem com indiretas para Zé Felipe
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Lucas Guedez revelou que publicou uma mensagem com indiretas para Zé Felipe
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Lucas Guedez revelou que publicou uma mensagem com indiretas para Zé Felipe
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x