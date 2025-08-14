Amigo de Virginia fala sobre culpa por fim de casamento com Zé Felipe

Lucas Guedez revelou que publicou uma mensagem com indiretas para Zé Felipe - Foto: Reprodução | Instagram

O influenciador Lucas Guedez, amigo próximo de Virginia Fonseca, comentou em entrevista à Revista Quem a polêmica envolvendo sua relação com Zé Felipe nos dias que antecederam o fim do casamento do cantor com a influenciadora.

Lucas revelou que publicou uma mensagem com indiretas para Zé Felipe no Instagram após saber que não participaria mais de uma viagem a Portugal com o casal. Ele afirmou que a ação foi tomada por impulso. "Publiquei uma indiretinha para o Zé Felipe, mas logo depois a gente conversou e ficou tudo bem", disse.

Apesar da conversa, a publicação ganhou grande repercussão nas redes. Segundo o influenciador, a situação acabou sendo associada ao término do relacionamento dos amigos. "Tomou uma proporção que me fez levar culpa até pelo fim do casamento dos dois, e eu não tive essa culpa", declarou.



Separação

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio. Pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os dois divulgaram a separação pelas redes sociais, reforçando que seguirão amigos e comprometidos com a criação dos filhos.

Na mensagem, o ex-casal destacou o respeito pela trajetória vivida e afirmou que a separação não diminui o valor da família construída. Virginia pediu compreensão ao público e disse que ambos optaram por ser honestos, em vez de manter aparências. “Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, declarou.

Eles também pediram que não sejam espalhadas histórias falsas sobre o término e garantiram que continuam unidos na missão de cuidar dos filhos. “Estamos prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”, finalizou Virginia.