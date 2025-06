Ana Castela se pronuncia após rumores de ter feito harmonização facial

A artista usou os stories do Instagram para comentar os boatos - Foto: Reprodução | Instagram

Ana Castela se pronunciou após virar alvo de críticas nas redes sociais por uma suposta mudança facial. Internautas apontaram diferenças no rosto da cantora sertaneja e sugeriram que ela teria passado por procedimentos estéticos, como preenchimento labial e harmonização facial.

Os comentários surgiram após a aparição de Ana em uma festa. “O rosto que era delicado ficou quadrado, igual de todas as outras mulheres reféns da desarmonização facial”, escreveu uma usuária. “Ontem vi um vídeo dela e também achei que a boca estava preenchida”, comentou outra.

Diante das críticas, a artista usou os stories do Instagram para negar as acusações e esclarecer os rumores. “O assunto da semana foi: A Ana Castela fez alguma coisa no rosto”, iniciou a cantora.



Na sequência, ela explicou: “Não fiz nada não, meu rosto é meio quadrado mesmo, já é de mim. A boca eu passo um lápis pra ficar maior, eu sou linda, sou linda natural”.

Ana Castela aparece recebendo soro na veia e preocupa fãs

A cantora Ana Castela preocupou os fãs na última segunda-feira, 9, ao surgir nos stories do Instagram recebendo soro na veia. A imagem foi registrada nos bastidores de um projeto profissional, após um fim de semana com dois shows intensos, em Minas Gerais e São Paulo.

Na sexta-feira, 6, a artista se apresentou em Janaúba (MG). Já no sábado, 7, subiu ao palco em Arujá (SP). A sequência de apresentações parece ter afetado sua saúde, levando a sertaneja a buscar atendimento médico. Em vídeo publicado nas redes sociais, Ana relatou os sintomas que vinha sentindo, indicando problemas intestinais como causa das dores.

“Boa tarde, vocês acham que é fácil? Não tá sendo fácil!”, desabafou.

Mesmo no momento delicado, Ana tentou tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde: “Gente, mas tá tudo bem, tá? Assim, eu tive uma dor de barriga muito forte. Olha como eu tô, né? De chorar, eu chorei, gente. Doeu muito, assim. Tá foda”, explicou.

Nos bastidores, apesar do mal-estar, a cantora manteve o bom humor, o que gerou reações mistas entre os seguidores. Muitos demonstraram preocupação, enquanto outros brincaram com o jeito espontâneo da artista: “Tadinha do meu amor” e “O drama no final kkkkkk não aguento” foram alguns dos comentários deixados.