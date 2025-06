Marketing? Virginia e Zé Felipe são flagrados juntos após separação

Reaproximação aconteceu no Dia dos Namorados - Foto: Reprodução | Instagram

Apesar de terem anunciado publicamente o fim do casamento nas últimas semanas, Virginia Fonseca e Zé Felipe surpreenderam os seguidores ao aparecerem juntos nesta quinta-feira, 12, justamente no Dia dos Namorados.

A reaproximação aconteceu durante a comemoração do mêsversário de José Leonardo, filho caçula do casal. O menino, irmão de Maria Alice e Maria Flor, completou nove meses e ganhou uma pequena festa organizada pelos pais. Nas imagens divulgadas, Virginia e Zé Felipe surgem lado a lado em clima de harmonia.

A presença dos dois na celebração levantou suspeitas entre internautas, que passaram a questionar a veracidade do término divulgado anteriormente. Para muitos, a separação pode ter sido apenas uma jogada de marketing.

Reações nas redes sociais

Os comentários não demoraram a aparecer. “Descobrimos vocês juntos de novo, sempre juntos. Isso tudo não deve ter passado de uma bela jogada de marketing”, escreveu um seguidor. Outro completou: “Piada hahahaha. Na hora dos parabéns o Zé quase foi dar um beijo na Virgínia, coitado. Quem mais percebeu? Gente, assumam logo que estão juntos, a gente passa o pano.”

Enquanto alguns levantaram hipóteses de reconciliação, outros ironizaram a situação: “Enfim o Zé Felipe se libertou, não anda mais com as fantasias que ela mandava ele usar, ele voltou a ser alegre e feliz!!!! Que livramento!!!”

“Como o brilho do Zé se apaga quando está perto da Virgínia, não tem mais aquele brilho de uma família”, observou uma internauta.

Ainda houve críticas diretas à influenciadora: “Sempre vai usar a imagem do Zé pra limpar a dela. Eu daria o Oscar pra essa atriz genial hahaha.”

Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente sobre a possibilidade de reconciliação ou se o término foi, de fato, definitivo.

Separação

Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio, por meio de uma publicação conjunta no Instagram. Na mensagem, os dois destacaram que seguem em paz e comprometidos com a criação dos filhos, mesmo após a separação.

O casal frisou que continuará amigo e unido no cuidado das crianças, reforçando o respeito pela trajetória que construíram juntos. “Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, declararam.

Na nota, Virginia pediu que não fossem criadas histórias falsas sobre o término, e reiterou: “Estamos prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”.

Eles afirmaram ainda que optaram pela honestidade com o público, em vez de manter uma aparência, e pediram respeito e compreensão diante da decisão. A separação, segundo o comunicado, não diminui o valor da família que formaram.