Gato Preto é detido após agredir Bia Miranda

Gato Preto foi detido pela polícia de São Paulo na tarde desta quinta-feira, 12. O influenciador foi interrogado no 10° Distrito Policial da Penha, na Zona Leste da cidade, após ser acusado de agredir Bia Miranda, sua ex-namorada.

A informação foi revelada por ele, através de um post em seu perfil do Instagram. “Família, estou aqui com meu advogado, vim me pronunciar sobre tudo o que aconteceu, essa bagunça aí. Vou deixar ele falar. Estava 'off', porque fiquei detido, não fiquei preso”, disse ele.

“Peguei meus bens agora para falar com vocês. Estava sozinho, juntou uma galerinha para me fortalecer. Deus me livre, não quero ficar preso não. Vamos viver”, completou ele, que é pai de Maysha, filha mais nova da ex-Fazenda.

Medida protetiva

O rapaz ainda recebeu um pedido de medida protetiva, solicitado por Bia. Em um vídeo, publicado por ele, é possível escutar a orientação dos advogados dele, que o alertaram a não se aproximar da morena, mesmo que por acidente em uma festa.

“Posso ficar na rua, curtir? Só não posso chegar perto dela?”, questionou ele. “Toma cuidado, ela pode ir para o lugar que você está, ser malandra”,orientou o profissional contratado por ele.

Horas depois, Gato Preto desabafou sobre a decisão judicial. “Estou com uma medida protetiva, também não quero ficar perto. Só quero viver minha vida em paz, vou deixar a poeira abaixar para ver sobre a minha filha. Quero ver minha menina”, disparou.

Agressão

O caso de agressão aconteceu na última quarta-feira, 11, em um hotel. Bia gravou uma sequência de vídeos em seu perfil do Instagram denunciando o ex e alegando que ele deu um soco na cara dela e a enforcou.

“Ele acabou de me bater. Olha como eu estou, me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo”, disparou ela, exibindo os machucados em seu corpo.

Visivelmente abalada com o ocorrido, Bia também afirmou que Gato Preto ameaçou levar a filha do casal, Maysha, de apenas um mês de vida. “Não estou acreditando nisso. Ele falou que vai pegar a Maysha. Me enforcou, quase que ele conseguiu”, contou.