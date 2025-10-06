Menu
VIRALIZOU

Andressa Urach causa polêmica ao expor transa com sertanejo famoso

Urach deu detalhes da relação com o artista

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/10/2025 - 13:22 h
Andressa Urach relembrou antigos relacionamentos
Andressa Urach relembrou antigos relacionamentos

A modelo e ex-atriz de filmes adultos, Andressa Urach, chamou atenção ao detalhar seus relacionamentos passados. A loira relembrou, em participação no programa Superpop, os relacionamentos com Leo Santana, Gusttavo Lima, Cauã Reymond e Cristiano Ronaldo.

Urach deu detalhes da relação com o cantor sertanejo. Ela elogiou as habilidades de Gusttavo e a química entre eles, sem pensar duas vezes. “Delicioso, animado, maravilhoso”, detalhou.

O cantor Leo Santana também teve o seu momento de ser elogiado. “Aquele ali mexeu com meu útero. Grandão em todos os sentidos, viu Luciana. Olha, eu admiro a esposa dele. Essa mulher aguenta mesmo, viu”, contou a famosa.

Andressa Urach

