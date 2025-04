Andressa Urach diz que 'salva' casamentos: "Quem paga é o cara casado"

Andressa Urach declarou que a prostituição tem o poder de "salvar casamentos" - Foto: Reprodução | Instagram

Em uma polêmica entrevista ao podcast 'Ticaracaticast', Andressa Urach declarou que a prostituição tem o poder de "salvar casamentos", afirmando que 90% dos seus clientes são casados. Segundo ela, a maioria dos homens que contratam serviços sexuais possuem um relacionamento, enquanto os solteiros preferem "pegar na balada de graça".

"Quantos casamentos eu já salvei? 90% dos clientes são casados. Solteiro pega na balada de graça. Quem paga é o cara casado, que não quer ser descoberto, só gozar e tchau", disse Andressa.



A criadora de conteúdo adulto também revelou como fez da profissão uma carreira lucrativa. "Com 21 anos eu entrei para a prostituição e fiz da prostituição uma empresa. Eu quero pagar meus impostos, um dia parar de trabalhar e ter dinheiro na minha conta, rendendo", afirmou Urach, que agora acumula uma fortuna com o trabalho.

Além disso, ela falou sobre a evolução da prostituição, mencionando que as garotas de programa hoje em dia não sentem mais vergonha de assumir publicamente sua ocupação. "As mulheres do 'job' entenderam que é um trabalho, as meninas saíram das sombras", disse, apontando como as prostitutas ajudam a manter casamentos.

Andressa também detalhou as diferenças entre o casamento tradicional e o serviço oferecido por profissionais do sexo. "O cara aguenta umas mulheres chatas, que não dão o c*, que não chupam, que não lavam a bucet* direito... Aí vem a do job, cheirosinha, gostosinha, a do job se cuida porque a empresa dela é o corpo dela", comentou.