Andressa Urach expõe detalhes de sexo com Neymar: "Não conseguiu"

Durante sua participação no podcast Moskitalks, Andressa Urach, modelo e ex-participante de A Fazenda, revelou detalhes de um breve affair com Neymar, jogador do Al-Hilal e estrela da seleção brasileira. A conversa descontraída trouxe à tona curiosidades sobre o envolvimento, com declarações que surpreenderam o público.

“Eu já fiquei com ele também, já fiquei com todos os amigos dele”, afirmou Andressa, em tom de brincadeira, enquanto relembrava o episódio. Ela também admitiu que inicialmente não queria se relacionar com o jogador: “Não queria dar essa moral pra ele, ele se achava muito, sabe? Mas teve um dia que eu falei: ‘Ai, vou fazer essa caridade".

A conversa ganhou tom cômico quando o apresentador Moskitão questionou sobre o desempenho de Neymar e Andressa respondeu: “Ele só não conseguiu terminar o segundo tempo".