EITA!

Andressa Urach grava vídeo +18 ao lado influenciador com doença rara

Criadora de conteúdo adulto aposta em diversidade

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

14/08/2025 - 21:48 h
Andressa Urach inovou ao gravar com o influenciador Bruno Diferente
Andressa Urach inovou ao gravar com o influenciador Bruno Diferente

Andressa Urach inovou ao gravar conteúdo adulto com o influenciador Bruno Diferente, que convive com a rara síndrome de Christ-Siemens-Touraine. Segundo a criadora de conteúdo adulto, a proposta é mostrar que não existe um padrão físico ideal para compartilhar cenas ou experiências.

Bruno Diferente, com mais de meio milhão de seguidores, é conhecido por seu carisma e autenticidade, tornando-se referência em autoestima. Ao lado dele, Andressa reforçou que valores como respeito e felicidade são mais importantes do que a aparência.

"O que importa é se ele vai te fazer feliz, se vai te respeitar e somar na sua vida", afirmou a influenciadora.

Segundo Urach, a intenção de dividir a experiência é incentivar suas seguidoras a priorizar caráter e autenticidade. "A gente vive em uma era em que todo mundo busca perfeição, mas a beleza de verdade está no caráter, na alegria e na coragem de ser quem você é", disse.

Ela ainda destacou que seu diferencial é trabalhar com pessoas de todos os estilos. "Eu me considero a única criadora no Brasil que grava com os mais diferentes estilos de pessoas. Já estive com gente de todos os tipos físicos, idades e histórias. Para mim, conteúdo é sobre conexão e diversidade, não sobre aparência", concluiu.

Veja a publicação:

Uma publicação compartilhada por Andressa Urach | Reserva Oficial (@aandressaurach)

Andressa Urach polêmica

