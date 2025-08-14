Andressa Urach se choca com proposta intrigante: “Analisando”

Andressa compartilhou com seus seguidores uma nova proposta que recebeu - Foto: Reprodução| Instagram

Conhecida por movimentar as redes sociais com detalhes da sua vida pessoal, Andressa Urach voltou a causar na web nesta quinta-feira, 14. Isso ocorreu ao compartilhar com os seus seguidores uma nova proposta que recebeu de um admirador.

Criadora de conteúdo adulto, ela revelou o seu interesse em se relacionar com um homem que aceite o papel de “corno”, declaração que gerou repercussão na internet.

Animado com a ideia, um fã comentou: “Sonho em ser corno. Quem sabe não seja o seu corno? Dá até vontade de ser corno só pra casar com você, sua gostosa". Urach respondeu em tom de brincadeira: “Analisando os currículos".

Relacionamento com Cristiano Ronaldo?

A fala ocorreu após sua participação no programa No Alvo, transmitido pelo SBT.

Na entrevista, ela comentou sobre supostos relacionamentos com famosos, como Neymar, Cauã Reymond, Lucas Lucco e Cristiano Ronaldo.

Questionada sobre o desempenho dos artistas, Andressa não economizou nas respostas:

“Ah, Cristiano, sem dúvida, é o número um. Cauã Reymond, o número dois. Depois dá para colocar os outros abaixo, mas esse é o topo”, declarou.