Andressa Urach grava vídeo adulto com atriz sem parte do corpo

Urach recebeu da Playboy o título de “Rainha do Conteúdo Adulto” - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach movimentou as redes sociais nesta segunda-feira, 16, ao divulgar um vídeo gravado com Steffany Santos, atriz de conteúdo adulto que nasceu sem parte de um dos braços. A influenciadora, que recebeu da Playboy o título de “Rainha do Conteúdo Adulto”, destacou a importância da inclusão no cenário da criação de conteúdo +18 e exaltou o trabalho de Steffany.

Leia mais:

>> Tainá Castro ganha carro de R$ 4,5 milhões de Eder Militão

>> Se arrependeu? Davi pede desculpas após criticar concurso de sósias

>> Ex de Gugu, Thiago Salvático se emociona após acordo: "Me faz chorar"

“Ser inclusiva e abrir portas para novas histórias faz parte do meu reinado. Hoje quero apresentar a Steffany, conhecida como Bbzinha, que transformou sua deficiência no braço em um diferencial. Foi uma honra gravar com ela”, afirmou Andressa.

No vídeo, Andressa aparece ao lado de Steffany, elogiando a parceira: “Mais um dia de gravação e olha essa maravilhosa. Que gravação, hein?”. A atriz respondeu aos risos: “Gravação maravilhosa, gente. Que isso, que mulher”.



A interação gerou grande repercussão entre os seguidores de Urach. Entre elogios e comentários irônicos, um internauta provocou: “Quero nem imaginar onde ela colocou esse braço”. Outro apontou: “Essa Andressa é inclusiva mesmo”.

Além da nova fase profissional, Andressa também chamou a atenção ao anunciar o fim de seu relacionamento com Cassiano França após apenas oito dias. Contudo, menos de 24 horas depois, a influenciadora revelou que os dois haviam reatado: “Que seja eterno enquanto durar e que dure para sempre!”.