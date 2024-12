Andressa Urach rebate acusação por apologia à zoofilia: "Fui vítima"

Andressa Urach foi indiciada por apologia à zoofilia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach foi indiciada pela Polícia Civil por apologia à zoofilia e decidiu se manifestar nas redes sociais. A influenciadora garantiu que as suas declarações foram tiradas do contexto.

Leia Mais:

>>> Andressa Urach afirma que quer voltar para ‘A Fazenda’: “Vou causar"

>>> Pai e irmã de Andressa Urach vão gravar conteúdo adulto

>>> Ex-pastora revela sexo com Andressa Urach: "Oito horas sem parar"

Nos stories do Instagram, a ex-A Fazenda comentou: "Que eu sou doidinha todo mundo sabe, e que amo Jesus também. Já fui até internada por amor a Jesus. Agora, querem me processar por algo que falei há muito tempo no meu livro. Não tenho orgulho do que aconteceu. Sou uma cidadã e mereço respeito, porque tenho liberdade de expressão".

A modelo ressaltou que o episódio relatado ocorreu quando ela era criança: "Querem me calar por passar uma informação de algo que fui vítima aos 11 anos de idade, algo que pode acontecer com muitas crianças. Meus pais não imaginavam o risco que eu corria".

Andressa Urach falou em livro a respeito de um episódio traumático em que uma vizinha da mesma idade usou um cachorro de forma inadequada.

Na semana passada, o Ministério Público (MP) recebeu de parlamentares a argumentação de que as falas da modelo podem promover “apologia da prática criminosa, incitando outros a atos semelhantes”.