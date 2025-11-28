Angélica expõe truque para não fazer amor com Luciano Huck

Angélica surpreendeu o marido com a confissão - Foto: Reprodução | Instagram

Angélica deu o que falar na mídia após revelar o truque que usa quando não quer fazer sexo com o marido, o também apresnetador Luciano Huck. A loira participou de uma brincadeira durante seu novo programa, exibido na GNT, e deixou o fato escapar.

Na ocasião, a famosa brincava com os convidados de “Eu Nunca” e disparou: “Eu nunca fingi que estava dormindo para não transar”. Em seguida, ela levou a taça com bebida à boca, confirmando ter vivido a experiência citada.

Chocado com a resposta da amada, Luciano questionou: “Você vai beber?”. Recebendo uma resposta bem humorada dela. “É que eu tenho que ser verdadeira aqui ”, disparou Angélica. “Minha mulher, eu nunca imaginei isso”, concluiu o comunicador.