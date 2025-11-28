CONTOU TUDO!
Angélica expõe truque para não fazer amor com Luciano Huck
A apresentadora deixou o fato escapar durante uma brincadeira
Por Franciely Gomes
Angélica deu o que falar na mídia após revelar o truque que usa quando não quer fazer sexo com o marido, o também apresnetador Luciano Huck. A loira participou de uma brincadeira durante seu novo programa, exibido na GNT, e deixou o fato escapar.
Na ocasião, a famosa brincava com os convidados de “Eu Nunca” e disparou: “Eu nunca fingi que estava dormindo para não transar”. Em seguida, ela levou a taça com bebida à boca, confirmando ter vivido a experiência citada.
Chocado com a resposta da amada, Luciano questionou: “Você vai beber?”. Recebendo uma resposta bem humorada dela. “É que eu tenho que ser verdadeira aqui ”, disparou Angélica. “Minha mulher, eu nunca imaginei isso”, concluiu o comunicador.
Confira o registro do momento:
