Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTOU TUDO!

Angélica expõe truque para não fazer amor com Luciano Huck

A apresentadora deixou o fato escapar durante uma brincadeira

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

28/11/2025 - 21:54 h
Angélica surpreendeu o marido com a confissão
Angélica surpreendeu o marido com a confissão -

Angélica deu o que falar na mídia após revelar o truque que usa quando não quer fazer sexo com o marido, o também apresnetador Luciano Huck. A loira participou de uma brincadeira durante seu novo programa, exibido na GNT, e deixou o fato escapar.

Na ocasião, a famosa brincava com os convidados de “Eu Nunca” e disparou: “Eu nunca fingi que estava dormindo para não transar”. Em seguida, ela levou a taça com bebida à boca, confirmando ter vivido a experiência citada.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jogadores do Flamengo terão plano vitalício com acompanhantes de luxo
Além de Ivete Sangalo: 7 términos de famosos que marcaram 2025
Ivete e Daniel: Saiba como fica a empresa do ex-casal após separação

Chocado com a resposta da amada, Luciano questionou: “Você vai beber?”. Recebendo uma resposta bem humorada dela. “É que eu tenho que ser verdadeira aqui ”, disparou Angélica. “Minha mulher, eu nunca imaginei isso”, concluiu o comunicador.

Confira o registro do momento:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

angélica luciano huck

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Angélica surpreendeu o marido com a confissão
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Angélica surpreendeu o marido com a confissão
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Angélica surpreendeu o marido com a confissão
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Angélica surpreendeu o marido com a confissão
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x