Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM

Anitta se revolta e estabelece proibição em camarote da Sapucaí

A cantora ficou irritada com a atitude de alguns foliões presentes no local

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/02/2026 - 10:10 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A famosa não curtiu a postura dos convidados do local
A famosa não curtiu a postura dos convidados do local -

Anitta não conseguiu conter sua irritação ao ter sua privacidade violada durante um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, neste sábado, 21. Segundo informações divulgadas por uma foliã que estava presente no local, a cantora proferiu ofensas contra as pessoas e tentou proibir o uso de celular no espaço.

“Anitta pega o microfone e manda as pessoas desligarem o celular, avisando que naquela área ali ia começar a ser proibido celular. Ela não falou assim ‘gente, vocês podem não filmar agora?’. Não, ela mandou todo mundo que tava com o celular na mão, enfiar no cu”, disse a moça, identificada como Laila Senna.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A mulher ainda relatou que a área não era reservada apenas para a artista. “[Falou] ‘enfia essa porra desse celular no cu de vocês, não posso ficar bêbada? Todo mundo proibido celular’. Ela não estava no espaço dela, estava num espaço que a gente pagou caro pra estar”, disparou.

Leia Também:

Jatinho de Virginia Fonseca sofre turbulência intensa
Hytalo Santos é condenado a 11 anos de prisão por exploração de menores
30 anos e R$ 58 milhões: atriz comemora nova fase em mansão de luxo

“E ela gritando e mandando nas pessoas. Tipo assim, não quer ser filmada? Vai pra outro lugar. Graças a Deus, eu não era das pessoas que estava com celular na mão, até porque eu não ia ficar filmando ela ali dentro”, completou.

Por fim, a internauta alegou que a artista obrigou os seguranças a reclamarem com quem estivesse usando o aparelho celular no espaço. “Ficaram tantos seguranças nessa área e quem pegava o celular, o segurança mandava guardar. Uma área comum do camarote, onde todo mundo podia entrar”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anitta cantora carnaval

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa não curtiu a postura dos convidados do local
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

A famosa não curtiu a postura dos convidados do local
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

A famosa não curtiu a postura dos convidados do local
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

A famosa não curtiu a postura dos convidados do local
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

x