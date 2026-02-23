Anitta se revolta e estabelece proibição em camarote da Sapucaí

A famosa não curtiu a postura dos convidados do local - Foto: Reprodução | Instagram

Anitta não conseguiu conter sua irritação ao ter sua privacidade violada durante um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, neste sábado, 21. Segundo informações divulgadas por uma foliã que estava presente no local, a cantora proferiu ofensas contra as pessoas e tentou proibir o uso de celular no espaço.

“Anitta pega o microfone e manda as pessoas desligarem o celular, avisando que naquela área ali ia começar a ser proibido celular. Ela não falou assim ‘gente, vocês podem não filmar agora?’. Não, ela mandou todo mundo que tava com o celular na mão, enfiar no cu”, disse a moça, identificada como Laila Senna.

A mulher ainda relatou que a área não era reservada apenas para a artista. “[Falou] ‘enfia essa porra desse celular no cu de vocês, não posso ficar bêbada? Todo mundo proibido celular’. Ela não estava no espaço dela, estava num espaço que a gente pagou caro pra estar”, disparou.

“E ela gritando e mandando nas pessoas. Tipo assim, não quer ser filmada? Vai pra outro lugar. Graças a Deus, eu não era das pessoas que estava com celular na mão, até porque eu não ia ficar filmando ela ali dentro”, completou.

Por fim, a internauta alegou que a artista obrigou os seguranças a reclamarem com quem estivesse usando o aparelho celular no espaço. “Ficaram tantos seguranças nessa área e quem pegava o celular, o segurança mandava guardar. Uma área comum do camarote, onde todo mundo podia entrar”, concluiu.