Aos 26 anos, filho de Solange Almeida surge em foto rara após perder 75 kg

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Rafa Almeida usou suas redes sociais para compartilhar um pouco da trajetória na perda de 75 kg. Filho da cantora Solange Almeida, o jovem de 26 anos, que também é músico, revelou que a cirurgia bariátrica foi imprescindível para sua mudança de vida.

“Nem todo processo é linear. Houve fases boas, fases difíceis, deslizes e recomeços. Sete anos depois, a maior lição é que a bariátrica não muda uma vida sozinha. Ela abre uma oportunidade. O restante depende de você”, escreveu ele.

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O artista ainda aproveitou para listar 7 aprendizados que obteve durante estes últimos três anos pós-cirurgia: A cirurgia ajuda, mas quem faz o resto é você; O resultado não se mantém sozinho; Nem todo dia vai ser fácil, e tudo bem; O peso é só uma parte da mudança; Constância vale mais do que perfeição; Comparar a sua evolução com a dos outros nunca faz sentido;Depois de 7 anos, eu faria tudo de novo.

Seguindo os passos da mãe

Acompanhando Solange nos shows desde a barriga, Rafa Almeida resolveu seguir os mesmos passos da mãe e ingressou no mundo da música. Cantor e compositor, o jovem assina algumas canções que fazem sucesso nas vozes de outros artistas.

Com mais de 700 mil seguidores nas redes sociais, ele costuma compartilhar seus lançamentos e sua nova rotina como estudante de medicina em uma universidade particular.