Aos 42 anos, influenciadora Lili Spada morre após descobrir doença

Influenciadora Lili Spada. - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital e empresária Lili Spada, aos 42 anos, faleceu na última quarta-feira, 4, deixando um vazio no ramo da estética. Conhecida por comandar o Lili Spada Hidrolipo e por ser sócia do Centro Brasileiro de Hidrolipo, o maior da América Latina no segmento, a notícia de sua morte abalou amigos, clientes e seguidores, que manifestaram seu luto nas redes sociais.

Amiga e cliente de Lili, a influenciadora Mari Menezes compartilhou seu pesar e revelou que a empresária havia sido diagnosticada com um tumor recentemente. "O céu acordou em festa e nós aqui em luto! Ela sempre cuidou tão bem de mim. Do nada, descobriu um tumor", escreveu Mari em suas redes sociais, prestando condolências também ao marido de Lili, Ercole Spada Neto.

No dia 20 de novembro, a equipe de Lili havia comunicado que ela estava enfrentando um momento delicado de saúde e que se afastaria por tempo indeterminado, pedindo compreensão e energias positivas dos seguidores, que somavam mais de 961 mil no Instagram.

O Centro Brasileiro de Hidrolipo também expressou sua tristeza em um comunicado oficial, anunciando que as atividades seriam suspensas até o dia 6 de dezembro, com o retorno marcado para 9 de dezembro.

O velório e sepultamento de Lili ocorreram no Funeral Morumbi, em São Paulo, reunindo familiares, amigos e admiradores.