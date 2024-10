Aos 5 anos, filha de Claudia Leitte faz as unhas em salão de beleza: “Vaidosa”

Bela costuma acompanhar Claudinha em diversos shows e eventos - Foto: Reprodução | Instagram

A filha caçula de Claudia Leitte, Bela, encantou a web ao aparecer com as unhas pintadas durante uma ida ao salão de beleza. Claudia, que é casada com o empresário Márcio Pedreira há 17 anos, tem três filhos: Davi, de 15 anos, Rafael, de 11, e a pequena Bela, de 5 anos.

Sempre muito próxima da mãe, Bela costuma acompanhar Claudinha em diversos shows e eventos. Recentemente, as duas derreteram corações em um passeio juntas. A garotinha mostrou sua vaidade ao surgir com as unhas pintadas no salão.

Na foto, a pequena apareceu com as mãos cuidadosamente viradas para baixo, evitando borrar o esmalte recém-aplicado. "Muito linda e vaidosa essa mocinha!", comentaram os fãs na legenda.

