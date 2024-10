Mudou tudo! Filhas de Silvio Santos fazem alteração no SBT

A família Abravanel - Foto: Reprodução

Uma verdadeira “dança das cadeiras” tem tomado conta do SBT após a morte de Silvio Santos. Sob o comando das irmãs Abravanel, a emissora tem vivido novos rumos com mudanças significativas na grade.

Uma delas é o fim do programa Chega Mais e a volta do Vem Pra Cá, que foi apresentado por Patrícia Abravanel e Gabriel Cartolano em 2021. No entanto, a nova versão da atração contará com uma nova apresentadora.

Segundo o Em Off, Rebeca Abravanel é a principal cotada para assumir o comando do novo Vem Pra Cá. No entanto, a publicação afirma que pessoas próximas à esposa do jogador Alexandre Pato dizem que ela não foi consultada formalmente sobre a nova função.

Caso haja negativa, há rumores nos bastidores de que Silvia Abravanel pode ser a escolhida para apresentar a atração.

Outra possibilidade é que Paulo Mathias, atual co-apresentador do Chega Mais, também faça parte da nova versão do Vem Pra Cá. Com contrato até março, ele é considerado um forte candidato para dividir o palco do programa com Rebeca, caso ela aceite o convite.