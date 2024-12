Aos 63 anos, Humberto Martins passa por harmonização facial; veja

Humberto Martins fez harmonização facial - Foto: Reprodução | Globo

Humberto Martins está com um novo visual. Aos 63 anos, o ex-galã da Globo aceitou passar por uma harmonização facial e o resultado foi exibido no Fofocalizando, neste terça-feira, 17.

As médicas que cuidaram da mudança do ator comentaram os procedimentos feitos no rosto dele. "Fizemos a mandíbula, o bigode, que era o que marcava mais. Usamos ácido hialurônico", disse Mariana Avallone.

"Ele não quis colocar botox, [porque] ele vai gravar um filme em que ele vai ser uma pessoa mais rústica", seguiu Camila Avallone Bosso.

Em seguida, o vespertino do SBT colocou no ar o novo rosto de Humberto Martins. "Eu nunca tinha feito, mas achei que ficou bacana, ficou legal, eu gostei sim. Eu acho que deu uma saúde", opinou o artista.