Aos 63 anos, Humberto Martins revela se está com Parkinson e desabafa

Humberto Martins falou sobre fake news - Foto: Divulgação | Globo

Afastado das novelas desde 2022, Humberto Martins, de 63 anos, foi surpreendido com boatos de que teria sido diagnosticado com Parkinson. Nesta quarta-feira, 25, o ator comentou sobre o assunto e fez um desabafo forte.

Em seu Instagram, o veterano negou que esteja lutando contra a doença degenerativa e declarou que os rumores servem para que ele não seja mais chamado para novos trabalhos.

"Minha irmã tem uns 80 anos, [e me procurou] preocupadíssima comigo sobre isso, falando para mim: 'Não se isole, podemos ajudar você, amamos muito você'. Eu apenas não fui visitá-la nesse período por causa de muito trabalho aqui e cuidados com a minha vida", declarou o famoso.

Humberto, então, negou o boato: "Eu quero compartilhar com vocês essa fake news. Que tem um propósito, com certeza. De nos tirar o prestígio, de talvez nos deixar fora do jogo, a gente sabe como funcionam as coisas hoje em dia. Isso não procede, é mentira".

"O ator Humberto Martins foi diagnosticado com uma doença incurável, que tem afetado sua vida pessoal e profissional. Humberto Martins, aos 61 anos, recebeu o diagnóstico de Parkinson, uma doença neurodegenerativa crônica que afeta o sistema...", declara o vídeo, compartilhado pelo famoso, que voltou a negar a notícia.

Martins acrescentou: "Fiquem tranquilos, está tudo bem, graças a Deus. Isso não procede. Senão, eu não estaria aqui desse jeito, fazendo o que faço ainda, e atuando na vida como atuo. Graças a Deus, estou bem. Isso não é verdade, tá bom? Só para esclarecer. Fiquem todos tranquilos. Porque os comentários preocupantes aqui me fizeram ter a consciência de esclarecer essa informação falsa para vocês".