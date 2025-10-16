LUTO
Aos 74 anos, morre Ace Frehley, guitarrista do Kiss
Músico foi diagnosticado com hemorragia cerebral
Ace Frehley, guitarrista fundador do Kiss, morreu nesta quinta-feira,16, aos 74 anos. O músico estava internado há duas semanas após sofrer um acidente dentro do estúdio de sua própria casa. A morte foi confirmada pela família por meio de um comunicado à imprensa.
O artista teve uma queda no estúdio e foi diagnosticado com hemorragia cerebral no mês passado. Antes de falecer, ele estava respirando com a ajuda de aparelhos.
“Estamos completamente devastados e com o coração partido. Em seus últimos momentos, tivemos a sorte de poder cercá-lo de palavras, pensamentos, orações e intenções amorosas, atenciosas e pacíficas enquanto ele deixava esta Terra”, dizia o comunicado da família.
Paul Daniel Frehley, nascido no Bronx, em Nova York, foi um dos membros fundadores do Kiss. Começou a tocar guitarra ainda na infância e participou de diversas bandas amadoras durante as décadas de 1960 e 1970.
